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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина не будет полноценных новогодних каникул длительностью девять дней. Об этом пишет агентство "Интерфакс".

По словам официального представителя Кремля, у главы государства почти не бывает полноценных выходных. Путину, так или иначе, придется отвечать на телефонные звонки, общаться с членами кабмина по оперативным вопросам много раз в день, а также получать доклады по линии силовых ведомств и спецслужб. Кроме этого, главе государства приходят аналитические доклады, отметил Песков.

При этом он предположил, что "какое-то свободное время президент использует для любимых им занятий спортом". Пресс-секретарь напомнил, что Путин играет в хоккей и плавает, когда предоставляется соответствующая возможность, "на ежедневной основе".

Песков не смог ответить на вопрос, какие блюда будут находиться на новогоднем столе главы государства, подчеркнув лишь, что Путин довольно скромен в плане пищевых предпочтений. Он "предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду", — добавил пресс-секретарь.

Остальное время, по словам представителя Кремля, является личной жизнью президента. "Вряд ли стоит туда вмешиваться", — заключил он.