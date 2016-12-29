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Журналист телеканала "Катунь 24" узнал у режиссера и организатора уникального музыкально-светового шоу подробности мероприятия. Побеседовать с Викторией Романовой он смог во время репетиции представления на площадке храма Ионна Богослова.

Организатор отметила, что данное место для представления в технике 3D-mapping под названием "Новогоднее чудо" выбрали, так как была необходима сложная архитектура. Первоначально выбор пал на МТА, но в целях избежание перебоев со светом в итоге местом проведения светомузыкального представления стал храм. "Он имеет сложную архитектуру и белого цвета, а это идеально подходит для наших проекций", — отметила Романова.

Кроме этого, она рассказала, что в сюжете представления лежит русская сказка "12 месяцев". В шоу зрителям продемонстрируют историю о новогоднем чуде.

Мероприятие пройдет 31 декабря в 17:30. В конце барнаульцев ждет фейерверк.

Добавим, что в день репетиции перед храмом также прошел танцевальный флешмоб.