Фото: kralescort.net
Госдепартамент США официально подтвердил информацию о высылке из страны 35 российских дипломатов. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".
Как сообщает издание, эти люди объявлены в Америке персонами нон грата. В США считают, что их действия не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника.
Также стало известно, что российским дипломатам закрыли доступ в два дипломатических комплекса на территории Америки, которыми владеет Российская Федерация.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не спешит обращаться к Бараку Обаме в связи с последними событиями.
Комментарии
Чё эту новость муссировать?
Выгоните 36 американцев. А вообще, пусть у Лаврова голова болит - он у нас главный по пиндосам.
Обама напоследок старается