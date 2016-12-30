Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку подумать над проблемой ограничения права кредиторов по взысканию просроченной задолженности с тех, кто получил кредит, несмотря на большие долги.
Как сообщает РБК, перед выдачей клиенту нового потребительского кредита банкам придется проверять, имеются ли у заемщика непогашенные кредиты. Права кредиторов на взыскание задолженности с тех, кто уже и так много задолжал, глава государства предлагает ограничить.
Согласно поручению президента, до 1 марта ЦБ и кабмин должны представить свои предложения об обязательствах финансовых организаций по проведению проверок заемщиков и ограничении кредиторов в праве истребовать просроченную задолженность.
Ограничить права кредитора предлагается в том случае, если заем от банка был выдан, несмотря на то, что к моменту заключения договора соотношение ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного долгового обязательства превышало установленное Центробанком предельное значение.
Комментарии
особенно налоговой - по просроченным на 10 лет налогам выставляют пени , просрачивают на 6 месяцев сроки взыскания пеней и получают судебный приказ на арест счетов!!!! БЕСПРЕДЕЛ!
или на одну и ту же машину выставлять налоги всем ее хозяевам!
сначала закредитовали население,теперь "контролируют"
Самим головой думать надо, когда в кредитную петлю лезете! А теперь возвращаемся в СССР - все за человека будет решать государство: что кушать, где отдыхать и в каком курятнике жить!