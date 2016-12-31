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Стоп-кадр. Последний день 2016 года

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр
Последний день високосного года

Считается, что високосный год всегда нелегкий. Что же, завтра он будет в прошлом.     


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