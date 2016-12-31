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Новости

Тест. Кто вы из героев новогодних фильмов?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Праздничный тест к 31 декабря

Традиционно по телевизору в последний день года выходит огромное количество новогодних фильмов. Предлагаем вам проверить, кто вы из героев этих фильмов. Наш праздничный тест.

 
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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