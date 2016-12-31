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Стресс на работе, как выяснили ученые, может быть полезен и помогает повысить бдительность и продуктивность, сообщает "Российская газета".
Впрочем, это работает в том случае, если человек контролирует те задачи, которые перед ним стоят.
Вывод о пользе стресса на работе был сделан после 12-летнего изучения вопроса. В исследовании сотрудников Университета Индианы приняли участие более десяти тысяч человек.
Речь идет о работниках компаний старше 60 лет. У тех, кто имел высокий уровень стресса и низкий уровень контроля над ситуацией, риск смерти был повышен.
Те добровольцы, которые находились в зоне рабочего дискомфорта, но держали происходящее под контролем, напротив, риск был существенно ниже.
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