Более 30 человек погибли в новогодняя ночь в Стамбуле в результате теракта на ночной клуб Reina. В момент нападения в заведении находилось до 800 человек, пишет Коммерсант.
По официальным данным, погибших — 35 человек. Раненных еще около 40. Мэр Стамбула Васип Шахин уже подтвердил, что нападение является терактом.
Известно, что преступники, которых было по разным данным от одного до двух, вошли в клуб одетыми в костюмы Санта-Клаусов. Там они устроили стрельбу из автоматов Калашникова. По сообщению местные СМИ, террористы, возможно, говорили на арабском языке. По словам губернатора Стамбула, прежде чем начать стрельбу в клубе, преступник выстрелил в полицейского и мирного жителя.
Сообщается, что преступник еще в клубе. Власти делают все возможное, чтобы не допустить новых жертв.
На место теракта стянуты правоохранительные органы, бригады скорой помощи и пожарные.
Комментарии
с добрым утром! Барнаул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А вдруг они кричали вы убиваете нас в Сирии, мы убиваем вас здесь? Неужели наша оппозиция может это одобрить? А украинские чиновники назовут их героями?
КМК нельзя использовать такое сочетание, как "новогодний теракт"
и Калашникова упомянули всуе(