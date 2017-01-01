Свой 146-й день рождения отпраздновал самый старый житель планеты Земля — житель Индонезии Сапарман Содимеджо (Saparman Sodimejo). Произошло это событие в канун Нового года, 31 декабря, пишет Ридус.
Согласно официальным документам, Сапарман Содимеджо родился 31 декабря 1870 года. Свой праздник долгожитель отметил с родственникам на острове Ява. Известно, что мужчина похоронил своих десятерых братьев и сестер и пережил четырех жен.
Своих детей господин Сапарман тоже пережил. На день рождения собрались его внуки, правнуки и праправнуки. Кстати, не смотря на возраст, мужчина до сих пор передвигается самостоятельно.
Впрочем, по данным некоторых СМИ, возраст индонезийца в документах может быть указан с ошибкой. На данный момент официально старейшим мужчиной в мире признан Исраэль Кристал (Yisrael Kristal). Он родился 15 сентября 1903 года в Жарнуве (ранее — Российская империя). В этом году ему исполнилось 113 лет.
Самой пожилой женщиной считается итальянка Эмма Морано. Сейчас ей 117 лет.
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