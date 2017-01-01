В период новогодних и рождественских праздников в Барнауле сократят количество рейсов пассажирского транспорта. Как сообщили в администрации города, это сделано из-за прогнозируемого резкого спада пассажиропотока. Работу общественного транспорта в столице края организуют по специальному расписанию.
Так, общественный электрический транспорт с 1 по 8 января работает будет ходить реже, чем обычно. При этом рано утром и поздно вечером городской электротранспорт будет ходить согласно расписанию выходного дня в полном объеме.
Количество рейсов автомобильного общественного транспорта 1 и 2 января будет сокращено на 50%. С 3 по 8 января автобусы будут ходить по расписанию выходного дня.
Уточнить информацию можно в центральной диспетчерской службе по телефону 46-99-87 круглосуточно.
Комментарии
Всех с Новым годом, дорогие друзья! Миновал 2016-й високосный сложный и напряжённый год, мы стали на год старше, серьёзнее и ответственнее, получив еще один год жизненного опыта и мудрости. Пусть новый 2017-й сложится удачнее для всех нас и принесет нам мир, благополучие и достаток! Всем крепкого здоровья и успехов!