В Алтайском крае из-за непогоды для всех видов транспорта закрыта автомобильная трасса Змеиногорск – Рубцовск. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-
службе ГИБДД. Причина — непогода и плохая видимость.
"В связи с отсутствием видимости, вызванной неблагоприятными погодными условиями: метель, снегопад, порывистый ветер, с 16 часов 00 минут 01.01.2017 временно закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге Змеиногорск – Рубцовск", — говорится в сообщении.
Водителей просят не рисковать и отложить поездки до нормализации обстановки на дорогах.
Как сообщало ИА "Амител" , 1 и 2 января в Алтайском крае передано штормовое предупреждение. Ожидаются снегопады и сильный ветер.
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