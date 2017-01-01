Воскресенье, 1 Январь, 17:57

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,66
€ 63,81
Brent
$ 53,5
-2°
Обь
62см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
Новости

Из-за непогоды в первый день нового года на Алтае перекрывают трассы

, ИА "Амител"
Водителей просят не рисковать

В Алтайском крае из-за непогоды для всех видов транспорта закрыта автомобильная трасса Змеиногорск – Рубцовск. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-

службе ГИБДД. Причина  — непогода и плохая видимость.

"В связи с отсутствием видимости, вызванной неблагоприятными погодными условиями: метель, снегопад, порывистый ветер, с 16 часов 00 минут  01.01.2017 временно закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге Змеиногорск – Рубцовск", — говорится в сообщении.

Водителей просят не рисковать и отложить поездки до нормализации обстановки на дорогах.

Как сообщало ИА "Амител" , 1 и 2 января в Алтайском крае передано штормовое предупреждение. Ожидаются снегопады и сильный ветер. 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:56
Оставлять детей одних в машине запретили в России 0
17:39
Акцизы на алкоголь и табак выросли в России с 1 января 1
17:24
Из-за непогоды в первый день нового года на Алтае перекрывают трассы 0
17:14
Барнаульцам покажут приключения Бабы Яги в космосе 0
17:04
Пассажирский транспорт на время новогодних каникул ходит по спецрасписанию 1
16:04
Где покататься на коньках и лыжах в Барнауле? Все на одной карте 4
15:29
Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо"
Как проходило представление, что увидели зрители и какие эмоции испытали - смотрите в фоторепортаже
14:56
Стоп-кадр. Главная магистраль Барнаула в первый день нового года 12
14:40
Путешествие в Хакасию: что посмотреть и сколько стоит 0
14:17
Новые правила получения ИНН вступили в России 0
13:56
При теракте в Стамбуле погибли 16 иностранцев 7
13:31
Алтайский думец Александр Терентьев отмечает 56-летие 1
13:27
Британские ученые выяснили, как Новый год влияет на мозг человека 0
13:11
Самый старый житель планеты отпраздновал 146-й день рождения 0
12:46
Более 10 тысяч барнаульцев пришли к храму посмотреть "Новогоднее чудо" 17
12:11
Что такое правительство Алтайского края и как оно будет работать? 31
11:54
Российским чиновникам повысили пенсионный возраст 12
11:22
Террорист, устроивший стрельбу в ночном клубе в Стамбуле, ликвидирован 0
10:43
Все по-новому: в Алтайском крае с 1 января заработало правительство 43
10:34
Календарь праздничных и выходных дней в 2017 году. Инфографика 3
10:03
Коллекторы в России начинают работать по новым правилам 4
09:23
Более 30 человек погибли в результате теракта в Стамбуле 4
09:14
Куда пойти на новогодних каникулах в Барнауле? 1
08:46
Барнаульцев приглашают на ярмарку "волшебных часов Деда Мороза" 0
08:24
Где в Барнауле покататься на коньках и лыжах? Инфографика 0
08:03
Спасибо, что живой или Как справиться с похмельем? 8
07:45
"Кредо убийцы" и "Викинг": что посмотреть в кино на новогодних праздниках? 0
07:23
Спорт, релакс, игры, или Чем заняться 1 января? 4
07:13
Дирижер в Италии уволен за то, что сказал, что Санта Клауса не существует 11
07:00
Праздник чревоугодия: как избежать проблем с пищеварением в новогодние дни? 11
06:43
Как встречали Новый год в годы застоя 63
06:24
Квартиру в стиле лофт с камином продают в Барнауле за 12,5 млн руб. Фото 11
06:01
Новый год начинается для жителей Алтайского края со снежного шторма 1
23:07
2016 год будет длиннее на одну секунду 2
22:02
Смотрим, как Поклонская читает для россиян новогоднее стихотворение 2
21:04
Apple сократит в 2017 году производство iPhone 7 и 7 Plus – СМИ 0
20:34
Путин в новогоднем обращении поблагодарил россиян за доверие. Видео 13
20:08
Грузинский министр в костюме Санты поздравил детей на улицах Тбилиси. Видео 1
19:36
Медведев на фоне уютного камина поздравил россиян с Новым годом. Видео 29
19:09
Украинская писательница устроила в магазине скандал из-за русской речи 9
18:44
Концерт американского рэпера Мика Милла завершился смертельной стрельбой 0
18:26
Ученые заявили о пользе стресса на работе 0
18:02
Как правильно проводить уходящий год? 0
17:46
Более 40 рейсов отменили в аэропортах Москвы 0
17:28
Когда в России наступает Новый год? Инфографика 6
17:06
Режим ЧС, введенный из-за гибели людей от суррогатов, сняли в Приангарье 0
16:44
На старт, внимание: как привести себя в порядок за два часа до Нового года? 0
16:27
СМИ: Дональд Трамп будет встречать Новый год в компании Сильвестра Сталлоне 0
16:06
Новый год в лесу: праздничные истории алтайских депутатов 1
15:47
ГИБДД рекомендует водителям на Алтае воздержаться от поездок 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.