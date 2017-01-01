Эксперты составили список автомобилей, которые не получили популярности у россиян и были вынужден покинуть рынок РФ.
При этом одной из серьезных потерь эксперты назвали уход с рынка кроссовера Land Rover Defender. Этот авто выпускался с 1983 года, пишет Федеральное агентство новостей.
Не приняли наши сограждане электроавтомобиль "Ауди R8 e-tron". Кстати, эту модель вообще могут снять с производства, так как она не получила должной полулярности.
Попрощался с Россией и Citroen DS 5. Также из-за низких продаж отозвана с российского рынка и трехдверная Ford Ka.
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