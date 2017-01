Фото: twitter.com

Неизвестный в новогоднюю ночь проник на закрытую территорию холма Маунт-ли и с помощью черной тряпки изменил запись Hollywood ("Голливуд"), сделанную большими белыми буквами на Голливудских холмах. Об этом пишет "ТАСС".

#HOLLYWOODSIGN UPDATE: Crews working to remove black tarps after vandal alters landmark to read '#Hollyweed' https://t.co/cmkNgpA1D5 pic.twitter.com/bMuWRk6j8u