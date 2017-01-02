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Алтайскую трассу Р-256 "Чуйский тракт" временно закрыли для движения из-за ДТП, которое произошло рано утром 2 января в Зональном районе на 341 км федеральной автодороги. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
В ведомстве уточняют, что произошло столкновение автомобиля "Мицубиси Аутлендер" и автобуса "ПАЗ" . После аварии движение было затруднено. ГИБДД приняло решение ограничить движение по дороге из-за погодных условий. Сейчас в Алтайском крае идет снег, метель, сильный боковой ветер, низкая видимость на дороге.
Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов в указанных направлениях и быть предельно внимательными.
Движение на трассе скоро будет восстановлено.
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