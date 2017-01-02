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Сотрудники ГУ МЧС по Алтайском краю спасли девять человек на пяти машинах, которые попали в снежную ловушку в Краснощековском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Машины вытащили с помощью мощных тракторов. Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
В ведомстве напоминают, что сейчас в Алтайском крае наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Также водителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов, не создавать дополнительные трудности для работы снегоочистительной техники, прислушиваться к рекомендациям специалистов. Ведь характер погоды остается сложным! Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю — 8(3852) 65-82-19
В настоящий момент закрыты десять участков дорог в 13 районах Алтайского края.
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