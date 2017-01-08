Фото из открытых источников
Королю рок-н-ролла Элвису Пресли в воскресенье, 8 января, исполнилось бы 82 года.
Этот неподражаемый музыкант одним из самых узнаваемых и коммерчески успешных исполнителей XX века. Жизнь Элвиса Пресли оказалась короткой – он скончался в 1977 году в возрасте 42 лет.
Однако, несмотря на смерть короля рок-н-ролла, его музыка продолжает регулярно выпускаться до настоящего времени. На данный момент в мире продано более миллиарда экземпляров его пластинок.
Вспоминая великого музыканта в день его рождения, портал Amiс.ru подготовил подборку фотографий Элвиса.
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