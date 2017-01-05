Фото: администрация Алтайского края
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинги глав регионов за ноябрь 2016 года. Так глава Алтайского края Александр Карлин занял самую высокую строчку среди сибирских губернаторов.
Стоит отметить, что Александр Карлин поднялся в общем рейтинге губернаторов сразу на 27 пунктов, заняв 13 строчку.
Основной темой медийного контента, которая капитализировала рейтинговые позиции, стало его поручение на аппаратном совещании профильным ведомствам провести проверки соблюдения правил эксплуатации газовых установок и объектов газотранспортной системы.
Первое же место в рейтинге занял глава Московской области Андрей Воробьев.
В медиарейтинг вошли действующие главы регионов РФ на период составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 36400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Комментарии
С очередным достижением.
Ваще-т Карлин просто у нас самый луТШий!
Основной темой медийного контента, которая капитализировала рейтинговые позиции, стало его поручение на аппаратном совещании ***
аха)))) ахаха))))))))))
ахахахахахаха))))))))))))))))
хто заказчег статьи?)
рейтинг абсолютно ни о чем не говорящий. а номинация из серии про то как по математике и русскому два, зато по пению пять.
Тоесть сейчас критерием оценки работы являются ПОРУЧЕНИЯ, а не конкретные работы и мероприятия. Охренеть!
Поручаю абк пойти в . . . Я лучший управленец.
Путин поручил проверить региональные фонды капитального ремонта домов
СМИ - одна из древнейших профессий. Могут высосать медиарейтинг любой формы
карлина бы с теми, кто проводит эти рейтинги, прогнать пешком по нечищенным дворам. После Нового года вообще невозможно ходить. За что мы такие деньги платим?!
Александр Богданович обратите внимание на некомпетентность архитектуры , делать свалку на Змеиногорском верх глупости , она как раз с ветренной стороны , жители 10-ка поселков в округе и горы просто в шоке от такого предложения. !
зоне загрязнения от будущей свалки с подветренной стороны от неё окажутся поселки Черницк, Мохнатушка, Центральный, Ягодное, Лебяжье, Овощевод, Южный, Школа садоводов, Бельмесево, Конюхи, новые микрорайоны индивидуальной жилой застройки «Благодатное», «Сибирь», «Приозерное», «Солнечная долина», «Южное», «Сибирская долина», «Радужный», новый поселок для многодетных семей, садоводческие товарищества «Барнаульское», «Южный», «Прогресс», «Дорожник», «Рассвет», «Весняночка», «Медик», «Флора», «Алтай», «Юбилейное», «Агрегат», «Мелиоратор», «Сельский строитель», «Монтажник», «Росинка», «Ветеран», «Калинка», «Горный лен», «Меланжист», «Степной-2» и ещё около десятка садоводств. Все вышеуказанные населенные пункты и садоводства будут подвержены загрязнению, поскольку преобладающие ветра к ним идут как раз со стороны будущей свалки. Территорию указанной воинской части с двух сторон огибают отростки большого оврага, которые соединяясь выходят к пос. Бельмесево и далее к Оби. По этим оврагам все поверхностные стоки и грунтовые воды со свалки вместе с мусором и жидкими загрязнениями вытекут прямо под городской водозабор. Красивые рассказы чиновников о том, что они построят современный экологичный полигон ТБО — не более, чем утопия. Будет обычная свалка, постоянно дымящая, дым и мусор из которой ветром разнесет по всему Центральному району. Помимо этого значительная часть мусора потеряется на стадии транспортировки на полигон, в результате чего трассы Ленточный бор, Южный и Змеиногорский тракты, а также центральная часть города будут загажены круглый год. То же самое ожидает федеральную трассу А-349 «Барнаул-Рубцовск» - южные ворота краевой столицы.
Свежо предание, да верится с трудом.
Вероятно рейтинг определяется, что в городе пешеходам теперь не пройти. Дворы не чистятся УК, город не чистит тротуары. Вчера у нас во дворе буксовала скорая, это уже не смешно. Так засрать город.
- гость - 5 января 2017 г. 10:09 Перепроверят тарифы на кап.ремонт и снова повысят.
А если провести рейтинг по очистке городов от снега, то на каком месте будет Карлин? Только чтобы не врать про 5000тонн ежесуточно вывозимого снега. Кстати, об этом сообщают с ноября каждый день, т. е. 5000тх60дней=300 000тонн. Были дни и по 8000тонн вывозили. А где эта мегакуча снега лежит? Многие бы посмотрели, вот вам и туризм. Гсп. Дугин, так где эта куча снега?
Пока не проведут работу с населением с участием жилинспекции о необходимости повышения тарифа на текущее содержание жилья до 30 руб с м кв. на домах 60-90 годов постройки, до 60 руб. с м кв. до этих годов постройки и не сократит количество управляющих компаний бардак в ЖКХ обеспечен.
Все наверно подзабыли намерзшие корки льда на окнах в 90-е. Про чистку тротуаров и дворов и речи не было вообще.
Так жить надо лучше, а не хуже
Все наверно подзабыли намерзшие корки льда на окнах в 90-е. Про чистку тротуаров и дворов и речи не было вообще.
Так окна деревянные были, а сейчас рубанок всем пластик поставил. А город так себе чистится - грейдер проходит - снег на обочину. Полосой минус. А вывезут-не вывезут, кто его знает.
Ну во временах года уже почти 30рублей с квадрата хэ))
У меня окна деревянные. Уже лет десять точно на них ни разу не намерзало.
Снег сваливают впервые в этом году на право от змеиногорского тракта в сторону санатория "Лесные дали " Можете сами убедиться. Снег с солью сваливают машины , почти дорогу всю перегородили и лес солью посыпали. Экология однако портится.
А деньги от свалки снега кому в карман падает?
"Основной темой медийного контента, которая капитализировала рейтинговые позиции, стало его поручение на аппаратном совещании профильным ведомствам провести проверки соблюдения правил эксплуатации газовых установок и объектов газотранспортной системы." ------------ Люди в мороз сидели без газа, а Карлин - лучший губернатор? Страна дураков.
Массаж мозга 5 января 2017 г. 14:12
И какую связь имеет газ для приготовления пищи с морозом?
14:15, горшочек совсем не варит?
Окна деревянные, стекла чистые ото льда. На выездах на ПЧ горы снега. Во дворе дворник-чудак чистит дорожки до асфальта, санки только по сугробу можно протащить и во время снегопада. Крайности...
Массаж, в Барнауле в многоквартирных домах водяное отопление. А то тебе плохо видно из-за лужи.
гость - 5 января 2017 г. 13:59 У меня окна деревянные. Уже лет десять точно на них ни разу не намерзало.
А почему в морозы у нас намерзает на таких окнах? Рамы не сырые, не гнилые, а намерзает.
Позорище!!! Вранье!!!!
- гость - 5 января 2017 г. 14:47 А почему в морозы у нас намерзает на таких окнах? Рамы не сырые, не гнилые, а намерзает.
Возможна гдета воздух подсасует...вобщем нигерметичны, кандинсат а патома лёд, ну ты понил, да!
14:47 Не намерзнет если дренаж на улицу прочищен, а внутренняя рама без щелей
То, что прикормленные СМИ славят Богданыча, а он от осознания собственной значимости все шире надувает щеки - это не слава, а беда Алтая. При том состоянии экономики, социалки, уровня доходов населения, которое сложилось в регионе за годы правления "высокоэффективных менеджеров" во главе с губером - гордиться высокой позицией в медиарейтинге - верх цинизма и мракобесия. Край - в .опе, а Карлин - в топе! Отлично! Верной дорогой идете, товарищи! Великий Путин, когда уже все это закончится??!!!
14-47 У вас это где? В частном доме? Дело не а рамах, а низких температурах. Раньше с обогревателями включенными дубак в квартире был. Топили хрен знает чем. Везде дубак в школах дубак, в больницах дубак...
-У нас в Барнауле в кухне открываешь простой кран. Вода течет, второе место занимает в мире. -А первое место в Бийске? -Нет в Московской области.
Вот придумают всякий бред и соревнуются в этом. Может ещё устроим рейтинг губернаторов по весу или по богатству?
Александр Богданович - лучший губернатор.
точный: Александр Богданович - лучший губернатор. --------------------------------------------------------------- Вот, губернатор лучший, а управляющая компания "Барнаул" позорит губернатора. Все праздники не чистят двор на ул.Горно-Алтайской, собственники выходят из подъезда только с лопатами - намело сугробы так, что дверь домофонная не закрывается.
На Пр. Ленина,165 во дворе машины ездят на брюхе, двор не чищен несколько дней, выйдешь из подъезда – сугробы такие, что снег сразу попадает в ботинки. Всё работа УК «Барнаул»! Вот что о них пишут на флампе: Хуже управляющей компании не видел ((( Везде грязь, бардак, подъезды загажены, штукатурка отваливается, трещины, окна от грязи не прозрачные (в подъезде), трещины на стенах, регулярные ПОБОРЫ – текущий ремонт и содержание ( Новый дом г. Барнаул ул А.Петрова 254, до того, как его приняла управляющая компания, все было намного лучше. Коментарии постоянно удаляют ((( Все только обещают, причем "годами" - все будет, фонарь над подъездом перевесим (освещает козырек подъезда), плафоны повесим, отмоем, уберем, окна отмоем, почтовые ящики повесим (повесили КРИВО), как бы не отвалились ..., при домовая территория загажена, поборы каждый месяц ...(
Взять за шкирку директора УК «Барнаул» и натыкать мордой в неубранный снег