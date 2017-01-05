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Российские хоккеисты проиграли американцам по буллитам на молодежном ЧМ

, ИА "Амител"
Наша дружина проиграла матч по буллитам

Хоккеисты молодежной сборной России в серии буллитов проиграла американцам в полуфинале чемпионата мира, проходящего в Канаде.

Как пишет "Р-спорт", игра завершилась со счетом 4-3. Причем в основное время две шайбы забросил Колин Уайт. Еще один гол на счету Люка Канина.

В составе сборной России забросить шайбы в ворота американцев смогли Кирилл Капризов (на 12-ой минуте) и дважды Денис Гурьянов (на 22-ой и 47-ой минутах).

Кроме того, на 46-й минуте российский голкипер Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера.

В ходе десятиминутного овертайма соперники не смогли забросить шайбы друг другу, а в серии буллитов точнее оказалась команда США. Победу американцам принес бросок Троя Терри.

Матч за третье место и финал пройдут 5 января. Во втором полуфинале в четверг встретятся  сборные Канады и Швеции.


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Комментарии

5.01.2017 10:45
- гость -

Весьма спорный выигрыш. Если по правилам буллиты 3х3, то наши выиграли. Но канадцы сделали 5х5

Почему не пишете, что Устюгов выиграл 4-ую битлонную гонку подряд?

0  0
5.01.2017 12:14
- гость -

это не канадцы сделали это регламент молодёжного ЧМ

0  0
5.01.2017 12:24
- гость -

Спорт-экспресс:

"Интересно, что организаторы тоже были не в курсе новых правил: после промаха Андерсона прозвучала сирена об окончании матча, кроме того, открыли выход со льда. Ну а перед броском Капризова (последним в пятом раунде) запутались уже судьи: они посчитали, что все 10 попыток команды уже выполнили, но успели исправиться."

Снова пиррова победа США

0  0
5.01.2017 12:57
гость

вот беда то, опять гордиться больше нечем! если только ростом тарифов жкх,и ростом цен в магазинах, здесь нас никакая америка не догонит!

0  0
5.01.2017 13:02
-гость-

не удалось с колен подняться

0  0
5.01.2017 13:04
- гость -

Гостенек, по сути то Россия выиграла, но до тупых это плохо доходит. Продлили игру, потому что полосатым стыдно было проигрывать.

0  0
5.01.2017 13:06
-гость-

-гость- 13:04 слепому не покажешь, глухому не расскажешь...ну ты понял...

0  0
5.01.2017 13:15
12:14

Ты что-то там пукнул о регламенте молодежного ЧМ

"На официальном сайте молодежного чемпионата мира о новых правилах в плей-офф касательно буллитов не было сказано ровным счетом ничего. Сообщалось лишь о серии из трех раундов."

0  0
5.01.2017 13:32
- гость -

казя рад

0  0
5.01.2017 15:04
SiberianMan

12:14, прежде, чем пукать в ответ, потрудись изучить правила, найти их можно на оф. сайте ИИХФ. В плей-офф и медальных играх 5 раундов буллитов. А лучше посмотри матч (вместе с остальными экспертами) - американцы играли более организованно и мастеровито, наши парни красавцы - бились, но в финале должны быть американцы, это справедливо. Очень обидное поражение, но по делу.

0  0
5.01.2017 15:10
- гость -

SiberianMan зарегистрированный 5 января 2017 г. 15:04

А как жи пристиж? Веть давно известна, что если выиграваят пендосы, то эта ничесна и у них полкоманды братьеф вильямс и ваабще это происки грязная абизяны абамы!

0  0
5.01.2017 15:19
SiberianMan

12:14, и, кстати, на официальном сайте МЧМ2017 про 5 буллитов тоже сказано: "Penalty-Shot Shootout Procedure If no goal is scored in the overtime period then the Penalty-Shot Shootout (PSS) procedure will apply. The following procedure will be utilized: Three different shooters from each team - five in playoff and medal games - will take alternate shots, until a decisive goal is scored." Можешь передать привет некомпетентному журналисту

0  0
5.01.2017 15:22
- гость -

Еще раз для трудных

На официальном сайте молодежного чемпионата мира о новых правилах в плей-офф касательно буллитов не было сказано ровным счетом ничего. Сообщалось лишь о серии из трех раундов.

Ну а после того как сборная России проиграла американцам, правила дополнили, добавив ту самую норму о сериях буллитов из пяти раундов в плей-офф.

0  0
5.01.2017 15:24
- гость -

http://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/reviews/nikakogo-zagovora-obychnyy-kolhoz-vse-o-skandalnyh-bullitah-v-matche-rossiya-ssha-1083256/

0  0
5.01.2017 15:31
-гость-

-гость- 15:22 опять заговор против солнцеликого! Уэльса на вас нет!

0  0
5.01.2017 15:37
15:31

Не заговор, но путаница с правилами даже самих судей, которые дали свисток окончания матча после 3-х буллитов - это большой минус для всего северо-американского хоккея. Надеюсь, объяснять это не нужно.

0  0
5.01.2017 15:50
- гость -

15:31 5 января 2017 г. 15:37 И чё ты сделаешь?

0  0
5.01.2017 16:09
Пузырек

Почитайте интервью Кирилла Капризов, все знали про 5 буллитов. Я нет, после 3-хорошо обрадовался, но рано. По третьему периоду должны были 4-3 выигрывать. Жаль

0  0
5.01.2017 16:21
SiberianMan

гость 15:22, сам проверял? По-твоему, после трёх буллитов быстренько решили поменять правила, сайт, турнир и всё прочее? Что за инфантилизм?

0  0
5.01.2017 17:39
- гость -

SiberianMan, ты еще читать не в состоянии. Я даже ссыдку ниже привел, там всё есть.

0  0
5.01.2017 18:17
SiberianMan

гость 17:39, в ссыдке твоей бредятина. Правило принято ещё в мае, МЧМ проходит под игидой ИИХФ и подчиняется правилам этой организации.

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6.01.2017 08:10
- гость -

SiberianMan зарегистрированный 5 января 2017 г. 18:17

Спорт-экспресс не тот сайт, чтобы придумывать бредятину, и скрин там есть на англицком.

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