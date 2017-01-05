Подозреваемого в жестоком убийстве девушки из Новосибирска задержали на территории Алтайского края, сообщает управление СКР по Новосибирской области.
Тело женщины, погибшей от множественных ударом ножом, во вторник, 2 января, было обнаружено возле мусорного контейнера в Новосибирске в спальном мешке.
"Позже личность погибшей была установлена. Ей оказалась жительница города Новосибирска, 1981 года рождения", — говорится в сообщении.
В течение дня также удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве. В кратчайшие сроки подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан на территории Алтайского края.
В настоящий момент подозреваемого доставляют следователю для проведения следственных действий. В ближайшее время фигуранту дела будет избрана мера пресечения.
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