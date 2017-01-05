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Новости

Парковку машин ночью в Барнауле ограничат из-за уборки улиц от снега

, ИА "Амител"
Об этом сообщили в администрации города

Фото: Вячеслав Кондаков

В целях беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники с 9 января будут выполнены работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств в ночное время, на следующих участках улично-дорожной сети города.

Как сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города,  в целях повышения пропускной способности и беспрепятственного выезда автомобилей скорой помощи изменена организация дорожного движения на участке ул.Кирова, от проезда Политехнического до пр‑кта Ленина, на четной стороне ул.Димитрова, от пр-кта Ленина до пр‑кта Комсомольского, путем установки дорожных знаков "Преимущество встречного движения".

- нечетная сторона ул.Димитрова, от проезда Политехнического до пр‑кта Ленина, от дома №81 до дома №89;

- четная сторона ул.Димитрова, от пр-кта Социалистического до пр‑кта Ленина;

- нечетная сторона пр-кта Ленина, от дома №47 до дома №49;

- четная сторона ул.Молодежной, от дома №16 до пр-кта Ленина;

- нечетная сторона ул.Молодежной, в районе дома №3;

- четная сторона ул.Малахова, от дома №7 по ул.Кошевого до Павловского тракта, от ул.Взлетной до ул.Балтийской;

- нечетная сторона ул.Антона Петрова, от ул.Шукшина до ул.Попова;

- четная сторона ул.Власихинской, от ул.Малахова до ул.Лазурной;

- нечетная сторона ул.Шевченко, в районе здания №73ак3 по пр-кту Комсомольскому;

- нечетная сторона ул.Путиловской, от пр-кта Комсомольского до пр‑кта Сибирского;

- четная сторона ул.Путиловской, от дома №26 до пр‑кта Комсомольского;

- четная и нечетная стороны ул.40 лет Октября, от ул.Петра Сухова до малой проезжей части пр-кта Космонавтов;

- четная и нечетная стороны ул.Тимуровской, от малой проезжей части пр-кта Космонавтов до ул.Эмилии Алексеевой;

- четная и нечетная стороны ул.Попова, от пр-кта Космонавтов до ул.Веры Кащеевой;

- четная и нечетная стороны ул.Георгия Исакова, от ул.Покровской до малой проезжей части ул.Малахова;

- нечетная сторона ул.Чкалова, от дома №51 до пр‑кта Комсомольского;

- четная сторона ул.Папанинцев, от дома №114 до пр‑кта Красноармейского


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Комментарии

5.01.2017 12:57
- гость -

оборжаться ЧЕТНАЯ сторона Малахова от дома №7!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))

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5.01.2017 13:15
- гость -

"четная сторона ул.Малахова, от дома №7 по ул.Кошевого"

0  0
5.01.2017 15:17
- гость -

Еще снег выпадет и кирпичи там поставят

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5.01.2017 15:51
Сергей

Обстановка с проездами во дворах, на парковках возле Марии Ра и на некоторых улицах просто ужасная! Похоже чистить никто не собирается. А население мучается, буксует, ищет место где проехать, поставить машину и т.д., происходят ДТП из-за сносов...

0  0
5.01.2017 16:06
- гость -

Каждый вечер, приезжая с работы, я ставлю машину у дома и около часа совковой лопатой чищу место парковки, тротуар рядом, выезд со двора. Успеваю вычистить почти до асфальта площадь 5х10 м. Вроде немного, но это лучше чем ничего. Чисто из гражданской сознательности. С пользой для тела и общества. Выходите и вы, самим размяться, детей размять и приучить к труду. Я за час упахиваюсь, да. Но если даже кинуть всего лишь 20 лопат, не устанете и не вспотеете. А с каждого по 20 лопат - и дворы чистые...

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5.01.2017 17:04
22

Да не надо ограничивать. Сгребли бульдозером,да загрузили фронтальником. Бросил жоповозку на ночь на дороге,ищи утром свой хлам на помойке!

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5.01.2017 17:30
- гость -

парковаться? уже ходить сложно сугробы гигантские и во дворах и на тротуарах

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5.01.2017 21:37
Serg 1

5.01.2017 16:06 - гость -

давайте видео снимем? чтобы те, кто просто свои задовозки во дворах кидают, пристыдились немного.)) хотя про пристыдились это фантастика....))

ну а если есть желание соседям на совесть придавить, то чиркните на moderator@amic.ru с указанием адреса и времени съемки)

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