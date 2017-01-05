Фото: "ВКонтакте"
Второй серьезное ДТП за сутки произошло в Алтайском крае. Как пишут пользователи в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Барнаул 22" в Косихинском районе столкнулись Toyota Mark II, Toyota Corolla и большегруз.
По словам очевидцев, это произошло рядом с поворотом на станцию Гордеево. Официальной информации о происшествии пока не поступало, но свидетели ДТП утверждают, что пострадали несколько человек. Сейчас на место выехали медики и экстренные службы.
Отметим, в среду, 4 января, в результате ДТП с участием двух автобусов в Алтайском крае в Косихинском районе погибли три человека. Еще 29 получили серьезные травмы.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, во избежание дорожно-транспортных происшествий, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.
Комментарии
торопыжки когда гонять перестанут?
Грузовик уже на обочине стоит, а на легковушке его и там достал. Куда гонят то?
А у гайцев один метод работы- просьба не выезжать на авто никуда(((!
Да я согласен скорость всему Беда!
Что у фотографа с горизонтом? Штормило?
Фотограф в том же состоянии что и виновник аварии. А может даже из одной компании.
Третье дтп за двое суток. Амик перестал любимый брн22 копировать?