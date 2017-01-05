Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны, пишет РИА "Новости".
Согласно документу, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО"Гомельтранснефть Дружба" будут повышены на участках по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава, Унеча (Высокое) — Броды. Также нововведения затронут маршруты Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" и Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан".
Кроме того, согласно постановлению, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" будут повышены на участках по маршруту Речица — ОАО "Мозырский НПЗ", Речица — Адамова Застава, Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" и Речица — Броды.
Таким образом, тарифы вырастут на 7,7 процента. Они будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.
Комментарии
Хохлы довыёживались, теперь бульбаши разевают роток на "наши" углеводороды? Вежливых лядей им в гости.
откорректируйте, а то смешно читать ))) Тарифы начнут действовать с 1 февраля 20147 года
>с 1 февраля по 31 марта 2017 года< а дальше что?
Массаж сейчас Роспотребнадзор, в белорусском молоке найдет что-нибудь и опять конфликт исчерпан!!! кажется уже такое было!!!
В октябре хотели 50%,в ноябре 20%,в начале декабря 10%. Наши стояли на 5,5%. Сошлись на 7,7%.