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Новости

Белоруссия решила поднять цены за транспортировку нефти по своей территории

, ИА "Амител"
Тарифы начнут действовать с 1 февраля 2017 года

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны, пишет РИА "Новости".

Согласно документу, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО"Гомельтранснефть Дружба" будут повышены на участках по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава, Унеча (Высокое) — Броды. Также нововведения затронут маршруты Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" и Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан".

Кроме того, согласно постановлению, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" будут повышены на участках по маршруту Речица — ОАО "Мозырский НПЗ", Речица — Адамова Застава, Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" и Речица — Броды.

Таким образом, тарифы вырастут на 7,7 процента. Они будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.


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Комментарии

5.01.2017 14:24
Массаж мозга

Хохлы довыёживались, теперь бульбаши разевают роток на "наши" углеводороды? Вежливых лядей им в гости.

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5.01.2017 14:36
- гость -

откорректируйте, а то смешно читать ))) Тарифы начнут действовать с 1 февраля 20147 года

0  0
5.01.2017 14:58
- гость -

>с 1 февраля по 31 марта 2017 года< а дальше что?

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5.01.2017 15:08
Шатал Труба

Массаж сейчас Роспотребнадзор, в белорусском молоке найдет что-нибудь и опять конфликт исчерпан!!! кажется уже такое было!!!

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5.01.2017 16:59
- гость -

В октябре хотели 50%,в ноябре 20%,в начале декабря 10%. Наши стояли на 5,5%. Сошлись на 7,7%.

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