Фото: Днепр.инфо
Запрещенную настойку "Боярышник" продавали в одном из магазинов Республики Алтай несмотря на запрет.
Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в одном из магазинов села Усть-Кокса Республики Алтай изъято и направлено на экспертизу 49 флаконов "Боярышника", сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.
Продавец пояснила, что о запрете на продажу настойки она знает, владелец магазина также запрещал реализацию "Боярышника", несмотря на это, женщина осуществляла его продажу.
"По данному факту возбуждено административное расследование по статье 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена". Продавцу грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей", — говорится в сообщении.
Отметим, что именно от этого напитка в Иркутске в конце года погибли более 70 человек. Ранее стало известно, что в Бийске полицейские изъяли более 300 флаконов этого спиртосодержащего лосьона.
Комментарии
"от 1500 до 2000 рублей" Это смех а не штраф. Послу ухода полицаев опять спокойно торговать будут.
"Отметим, что именно от этого напитка в Иркутске в конце года погибли более 70 человек. " - уточните, это всё таки напиток или средство для наружного применения? Для ванн?
Именно от этого? Суровые алтайские мужики пьют и не травятся.
А чего блокируем сообщение?
65 градусов настойка для внутреннего применения на фото, а в Иркутске вроде средство для ванн было?
Страшен не боярышник, страшен метанол, а его могут подмешать куда угодно. Так в 2001 году в Пярну из метанола разбодяжили лимонную водку. 68 трупов.Посему думается что не лосьоны запрещать нужно, а оборот метанола упорядочить. Впрочем, если башки нет с бодуна и ацетон пьют.
В принципе согласен со СЛАВОЙ, надо как то метанол денатурировать, чтоб от одного запаха внутренности на ружу вываливались. А деревенские алкаши на лыжи сами не встанут, да и водку им пить дорого. В прогнившей в Москве власти, прогнивший район, где расстреляли Сухова. А Сухов не за такую гниль свою жизнь отдал. С праздником 100 летия Великой Революции!!!
В сети "хорошее н.....е" на кассе шиповника настойка 68 руб. Все дворы пузырьками завалены.