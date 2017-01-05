Российский пассажирский лайнер, направлявшийся с Сахалина на Курилы, был вынужден экстренно снизиться, чтобы избежать столкновения с иностранным самолетом, предположительно принадлежащему НАТО.
Об этом со ссылкой на свои источники передает агентство "Интерфакс".
"Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка шести тысяч метров, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли", — говорится в сообщении.
По словам источника, этот борт несанкционированно пересекал воздушный коридор, по которому двигался лайнер.
Источник отметил, что после экстренного снижения диспетчеры неоднократно предпринимали попытки связаться с неопознанным самолетом, но пилоты не выходили на связь.
Официального подтверждения данной информации пока не поступило.
Комментарии
Как только неопознанный самолет пересек нашу границук, его надо или сажать или сбивать, коли не отвечает. А не рисковать жизнями наших людей. Достало уже это сюсюкание с наглецами.
Симптоматично - российский (!) лайнер - Bombardier...
Алекс 5 января 2017 г. 17:39
А чей же он, если купленный? У вас есть проблемы с собственностью?
12 мильная граница России находится в сторону от Шикотана. А где была наша хваленая С-300 или другая хваленая система? Большая загадка!
империя зла не имеет права сбивать чужие самолеты
В авиакомпании «Аврора» опровергли ранее появившуюся в ряде СМИ информацию об опасном сближении самолета с бортом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
bds22 зарегистрированный 5 января 2017 г. 18:02 империя зла не имеет права сбивать чужие самолеты
самолеты империи зла сбивать можно и нужно
Есть мнение, что в оставшиеся три недели Обама делает все возможное, чтобы еще больше испортить отношения с Россией. Чтобы Трампу гадость сделать. Истеричная высылка дипломатов, на которую никто не отреагировал. Допускаю, что он и самолет готов подставить. Если так, то ближайшие две недели ждите что-нибудь еще из этой же серии.
Если так, то ближайшие две недели ждите что-нибудь еще из этой же серии. ++++++++++++++ Ванга или Нострадамус в гости к нам ? * успокойся - и Росавиация и а.компания заявили уже что информация о сближении - фейковая.
CALIBR зарегистрированный 6 января 2017 г. 09:42 и Росавиация и а.компания заявили уже что информация о сближении - фейковая.
Тут тоже всякое быть может, мы и на дипломатов ни как не отреагировали, хотя по международной практике должны были ответить. Может нам еще две недели не выгодно реагировать? И Росавиации и а.компании подсказали как надо в ближайшие две недели заявлять?
Потому что самалет летел на нейтральной теретории, вот если бы он залетел в воздушное пространство Рф тогда бы и на перехват отправили истребитили и возможно что сбилибы.
- гость - 6 января 2017 г. 12:41 возможно что сбилибы.
Возможно Обаме это и надо