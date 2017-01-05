Фото: администрация Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал провести в регионе внеплановую проверку автоперевозчиков.
Поводом для дополнительной проверки стало дорожно-транспортное происшествие , которое произошло 4 января в Косихинском районе на 234 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт, где столкнулись автобусы "ЛАЗ" и "Higer", грузовая "ГАЗель" и легковой автомобиль "AUDI Q7". В дорожно-транспортном происшествии три человека погибли, 29 получили телесные повреждения различной степени тяжести, в их числе двое несовершеннолетних.
Как сообщает администрация региона, Александр Карлин выразил глубокие соболезнования семьям погибших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии. По поручению главы региона также сформирован оперативный штаб, в задачи которого входит координация работы по оказанию пострадавшим в ДТП необходимой медицинской помощи, их сопровождению в процессе лечения и проведения реабилитации, а также изучение всех обстоятельств ДТП, технического состояния транспортных средств, квалификации их водителей.
По поручению губернатора 5 января заместитель председателя Правительства Алтайского края Сергей Локтев и министр здравоохранения Ирина Долгова проверили оказание медицинской помощи пострадавшим, находящимся на лечении в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.
Как сообщила министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова, в течение 10 минут после получения вызова первая бригада скорой помощи уже прибыла на место дорожно-транспортного происшествия. 29 человек с учетом тяжести их состояния и места проживания доставили в больницы Барнаула, Новоалтайска, Косихинскую, Первомайскую и Зональную центральные районные больницы.
"На сегодняшний день госпитализированы 16 человек, восемь из них находятся в больнице скорой помощи Барнаула, четверо пациентов – в Косихинской центральной районной больнице, двое – в Центральной городской больнице Новоалтайска, один – в Первомайской ЦРБ, еще один – в Зональном районе. Сегодня состояние всех пациентов стабильно, они получают всю необходимую помощь, обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. Дополнительных сил и средств не требуется. Кроме того, 13 пациентов получили помощь на месте дорожно-транспортного происшествия – им обработали ссадины, ранки и ушибы. Сотрудники скорой медицинской помощи внимательно их обследовали, состояние их не требовало оказания помощи в условиях стационара, они направлены на амбулаторное лечение.
Из 16 госпитализированных два человека в тяжелом состоянии, но стабильны, 14 – в состоянии ближе к средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается своевременно и в полном объеме", — приводит пресс-служба слова министра Ирины Долговой.
Губернатор Александр Карлин также дал поручение провести внеплановые проверки в отношении автоперевозчиков.
По факту дорожно-транспортного происшествия следственные органы Следственного комитета России по Алтайскому краю и сотрудники полиции МВД России по Алтайскому краю проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, организована доследственная проверка
Комментарии
А городских то будет???.А то все друзья - приятели.
Дороги надо строить и без встречного движения...
а что скорая? Буханки в подарок от Губернатора (еще от Евдокимова) видели? У них полный привод
Как всегда АБК блещет своей мудростью. В том, что дороги морально остались в начале 20-го века виноват кто угодно: дальнобойщики, которые их разбили, теперь виноваты пассажироперевозчики, кто угодно виноват, но только не власть.
не думаю, что в данном происшествии виновата власть. но ее реакция предсказуема
Транспортный налог плачу ДВА раза: один раз заполняю декларацию, второй раз посредством акциза в моторном топливе. При чем акциз уплачивается и за мои тракторы и комбайны, которые по дорогам никогда не ездят. Поставил тахографы от юры трутнева, заплатив за них цену в ДЕСЯТ раз выше их себестоимости. Установил ПЛАТОН - вротенберу плачу, не пойму только на кой! А дороги не просто в начале 20-го века, их чистить то никто не хочет! Сколько шкур Путин с Карлиным с меня еще должны содрать, что бы эти несчастные дороги пришли в мало-мальски надлежащий вид!?
Ну, сказал проверить и что? что-то изменится? Зато - отрапортовал, опять же рейтинг повысил...о, Господи...
трасса смертников работает стабильно. вся дорога венками утыкана.
надо
матпроверки производить во избежание аварий, а не после них... мат
Ладно неадекватные на легковушках, но автобус ники... Каждый день ДТП с участием автобуса.
Карлин столько денет пролетал из москвы на "работу", что, наверное, на эти деньги эту часть дороги точно можно было с нуля переделать.
Как может бухгалтер делать заявления о своевременном и качественном оказании медицинской помощи пострадпвшим в ДТП? Она же в медицине ничего не понимает, вообщем моразм в АК крепчает.
После таких резонансных ДТП руководители региона должны терять работу независимо от вины, это побудит их "работать на опережение". А так, как сейчас, и будут продолжать гибнуть люди.