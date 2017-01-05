"Бурановские бабушки" записали новый клип "Выль Арен", в котором поют знаменитую рождественскую песню Jingle Bells на удмуртском и русском языках. Видео появилось в интернете и набирает популярность.
В клипе "бабки" с Дедом Морозом, наряжают ёлку, вяжут и лепят пельмени. Праздничное видео уже было показано во время поздравления главы Удмуртии Александра Соловьева.
Комментарии
пельмени на вареники смахивают
Джингл бенс , бабки, это не наше. Долбарбабай берте
жаль бабок. кто-то стрижет на них бабки
У коллектива с 40-летней историей закончился контракт с продюсером. «Бурановские бабушки», с огромным успехом выступившие на конкурсе «Евровидение» в Баку, теперь должны будут поменять название. У коллектива, который так называется уже более 40 лет, закончился контракт с продюсером, который и владеет всеми правами на имя. Теперь они были вынуждены стать «Бабушками из Бураново». Правда, выступают бабушки сейчас все меньше и редко выезжают за пределы Удмуртии – дело и в преклонных годах, ведь средний возраст исполнительниц – 70 лет, и в стремлении посвятить время семье и огороду, сообщает Eg.Ru. А под названием «Бурановские бабушки» и в очень похожих костюмах теперь выступают совсем другие певицы, сильно помолодевшие. Ни к Бураново, ни к Удмуртии почти никто из них отношения не имеет. (с)
* бизнес ,сэр.
эта музыка будет вечной)