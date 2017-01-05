Королеву Елизавету II едва не застрелил охранник Букингемского дворца, когда она прогуливалась из-за бессонницы, пишет Independent.
О данном происшествии рассказал бывший караульный. По его словам, однажды поздней ночью он охранял внутреннюю территорию дворца, когда заметил фигуру в темноте. Оказалось, что королева не могла уснуть, накинула пальто и пошла прогуляться.
"Черт возьми, ваше величество, я чуть не застрелил вас", — заявил охранник, на что Елизавета II ответила: "Все в порядке. В следующий раз я позвоню и предупрежу вас, и вам не придется в меня стрелять".
При этом издание не сообщило, как давно произошел этот инцидент.
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