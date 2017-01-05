Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов готовит к внесению в парламент законопроект о защите национальной гордости России, пишет РИА "Новости".
Ожидается, что документ установит ответственность за публичные оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением.
В пресс-службе Милонова сообщили, что зачастую некоторые используют свою публичность и СМИ для клеветы или однозначной антироссийской деятельности, при этом их выступления правонарушением не считаются.
"Данные действия могут восприниматься негативно подавляющим большинством общества, однако не являться ни административным правонарушением, ни уголовным преступлением. При этом, данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создавать препоны на пути развития бизнеса и прочее", — говорится в сообщении.
Документ будет подан на рассмотрение уже весной 2017 года.
Комментарии
Милонов предлагает наказывать за оскорбление национальной гордости России ++++++++++++++ Уровень бреда милоновых превышает уровень жизни не милоновых, и, что удивительно, - на Конституцию снова положили
болттяжесть.
CALIBR,ну зачем вы так сразу наотмашь, ведь в этом есть, ну если хорошенько порыться, хорошая идея.И она хороша уже тем, что может быть этот законопроект(ну если он не прикажет долго жить) определит наконец какие явления будут считаться национальной гордостью на постоянной основе, на кратковременной, и сиюминутной
Я бы ему предложил денно и нощно следить за исполнением: Статья 7
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
в первую очередь, а национальная гордость за свою страну придёт следом. Уверен.
На соблюдении Конституции дивидентов не срубишь!
но по законопроекту вполне можно будет считать национальной гордостью...
Сожгите публично американский флаг, ждите ответки и правильно. Патриотизм, как и совесть воспитываются, а не иначе, к сожалению.
Foxie,а как можно воспитать патриотизм, вот американцы могут вывешивать свой флаг перед своим домом на лужайке, а россияне не могут, штраф
Флагом-ли меряется патриотизм и способ его вывешивания для нас? Для американцев - да, их так воспитали. Учитывая двоесловие и двоемыслие нас, русских, флаги мало значат, значит - СЛОВО и интонации, вибрации в произношении, это понимали в СССР.
По-поводу наказывать))) ну, улыбнуло, эт как унтер-офицерская вдова...за что наказывать? за отсутствие системы воспитания?...можно на сабж не реагировать, а вот слово патриотизм уже затаскали.
СЛОВО и интонации, вибрации в произношении, это понимали в СССР.
точно, это так хорошо чувствуется в лозунгах СССР,например: "Береги природу,мать вашу" ; "Сталевары,наша сила в плавках" ; "Нет на свете краше птицы,чем свиная колбаса.Развивайте свиноводство! "Не умеешь-научим! Не захочешь-заставим" и т.д и т.п
за отсутствие системы воспитания?..
Foxie, а вот лично у вас что приходит на ум, после слов национальная гордость? Лично у меня, раз вы упомянули воспитание, матрешка, ушанка, медведь, балет, водка, изделие нашего земляка Калашникова,валенки,пельмени, самовар,зима, ну а о мифах связанных с этими словами я думаю вы наслышаны, поэтому не буду о них писать
Варя , если что,девиз Аэрофлота : "Дадим каждому пассажиру по мягкому месту !" Добавьте.
Вот и говорю - слово "патриотизм" поистерлось всякими, в том числе милоновыми. Варя, Ваш сабж о лозунгах является стёбом, хотели Вы этого или нет, второй - глубокое разочарование, в чём? Вы дама умная, разберётесь, то, что Вы перечислили, мне глубоко по-фиг))) кроме водки, всё ж Менделеев, Похлёбкин, брэнд, ё-моё, всё остальное - не наше, уж извините.
Лично у меня, раз вы упомянули воспитание, матрешка, ушанка, медведь, балет, водка, изделие нашего земляка Калашникова,валенки,пельмени, самовар,зима, +++++++++++ Балалайка , частушки фривольные ), Варварина коса ) , спутник ,Бурановские баушки ) и это только навскидку у славян , а если учесть многонациональный состав РФ , то " всех посадим - кто работать будет " ?
Вы дама умная, разберётесь, то, что Вы перечислили, мне глубоко по-фиг) кроме водки, всё ж Менделеев,Похлёбкин, брэнд, ё-моё, всё остальное - не наше, уж извините.
не наше??Но оно стало нашим!ведь я специально не писала прилагательное русский к некоторым словам.Русский балет,школа мастерства и традиций,давшая миру целую плеяду звезд;матрешка,деревянная японская игрушка,обредшая новое звучание и смысл на Волге,самовар,где чаепитие с баранками,вареньем символизирует семейное благополучие и крепкую большую семью, не английское чаепитие,не японская церемония а именно русское чаепитие... можно писать и дальше, но только у меня эти слова как раз и вызывают гордость,потому, что они тает в себе большее,в них история, традиция,память,уважение моей страны.
5.01.2017 21:07 CALIBR вот именно, кто экономику развивать будет))
вот именно, кто экономику развивать будет)) ++++++++++++++ Поэтому предлагаю : Милонова и сотоварищи - в ваш паноптикум в левой колонке - на перевоспитание !
Самовар, матрешка...да, особенность нашего народа адаптировать под себя всё, что попадается, полностью ассимилировать это. Прекрасно, нет ни одного народа способного на это. Мы древний народ, мы выживаем, меняя среду под себя, русские не ассимилируются, слишком глубока память Рода. Я про другое, тихое, маленькое, незаметное, что собственно и является патриотизмом - восстановление заводов для фронта, посылки продуктов на фронт, тяжкий и страшный труд в тылу и неизбывная вера в свершение правого дела. Как Вам так видение патриотизма, не через расписные игрушки, самовар и автомат Калашникова, а просто веру в светлое завтра...Грустно и страшно? но ведь это так.
5.01.2017 21:32 Foxie Я про другое, тихое, маленькое, незаметное, что собственно и является патриотизмом - восстановление заводов для фронта, посылки продуктов на фронт,
вот это ваше тихое,маленькое,незаметное на самом деле великий подвиг, о котором никто не думал в то время, и не надо его называть тихим,незаметным и маленьким,к тому же эта война еще не окончена, как говорил ВВП, до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат,матрос, который погиб, сражаясь за свою Родину. А вера в светлое завтра....я не буду писать здесь у нас,мы, я отвечу только за себя, она у меня есть, потому, что без веры,надежды человек просто мертв, а грустно бывает лишь потому, что время не идет, а несется, а вокруг столько всего нового и интересного что боишься не успеть узнать всего.
Ну и хорошо, Варенька, ибо подвиг явление тяжелое, его не осознаешь, пока делаешь, но именно это и формирует страну. Посмотрите вместо матрешек Дулёвскую игрушку и её аналоги с корнями, ощутите древность Рода. Напоследок, подвиг без патриотизма невозможен.
5.01.2017 22:10 Foxie ощутите древность Рода.
а что, светилы от нашей настоящей науки пришли к единому мнению откуда Род появился?))Или вы все о легендах и сказаниях о земле ариев,и о потерянной шамбале и т.д и т.п, хотя это не по теме, поэтому не будем. подвиг без патриотизма невозможен. не болтайте ерунды высокопарной, есть страх, обычный человеческий страх,как инстинкт самосохранения, его никакой патриотизм не заглушит, но вот куда уходит инстинкт самосохранения и что толкает человека на бессмертие, этого никто никогда не узнает
У Вас страх, у моих предков его не было, каждый решает для себя. Был бы страх, из окопа не выпрыгивали б. Страх - это для слабых, как кнут. И при чем здесь какая-то Шамбала? Варя, Вы чего - рерихнулись? Жаль. Дулёвская игрушка, как и санскрит со старославянским НИКАКОГО отношения к легендам не имеет ибо суть наука и наука общепризнанная. Если Вы считаете, что окопная правда это страх - Бог Вам судья. Видимо патриотизм для Вас остался на уровне матрешки, тогда Вам к Милонову - удачи.
Посмотрите вместо матрешек Дулёвскую игрушку и её аналоги с корнями, ощутите древность Рода. Напоследок, подвиг без патриотизма невозможен.
Совсем уже "поехала" на почве патриотизьма...
Видимо патриотизм для Вас остался на уровне матрешки
вполне возможно))
А князь Владимир это национальная гордость? Или царь Петр 1? По мне нет. Это величайшие изверги русского народа, как впрочем и Екатерина Великая. Просто немцы историю писали, кто Велик тот до сих пор в извергах, кто ничтожен - тот в памятниках
кал, этот закон заставит думать таких как ты, прежде чем гадить в интернете
Часть народа действительно рассмотрела несостоятельность официальной версии истории, но людей этих не много, точнее мало. Остальные оголтело не желают ничего знать, думать, анализировать, они верят!!! в учебники истории, а зачастую просто ничего не знают
Собственно,к издавна национальной гордости России дураки и дороги ,в наше время добавился и органично вписался президент , без которого нет России. Поэтому, те хомячки которые теребунькают языком ,кляня либералов (а равно ВВП ) -вполне , вполне могут попасть под каток милоновского бреда.
* можете расслабиться- в Гос.Думе уже отрицательно прокомментировали пиар- ход этого бредоносца.
Под национальной гордостью он естественно понимает, что бы таким как он не хамили и Затмевающему солнце оды пели. Про развитие экономики это чудо ничего не сказало, а в очередной раз подтвердило, что по по государством себя мразей считают, и еще ими гордится предлагают.
Калибр, вот какая может быт национальная гордость в гибридном государстве? Где Конституцией "подтерлись" и главная забота, как при приемнике весь этот бардак сохранить?
Калибр, вот какая может быт национальная гордость в гибридном государстве? ++++++++++++++ Так полагаю в многонациональном государстве , идея ,объединяющая всех ,одна - стремиться к повышению уровня жизни и благосостоянию народа,планомерно снижая пропасть между богатыми и нищими. Это - хребет ,на котором мясо ( национальное гордость ) нарастёт без всяких милоновых и прохановых. Увы ...
стремиться к повышению уровня жизни и благосостоянию народа,планомерно снижая пропасть между богатыми и нищими.
А клоуны типа милоновых, полагают (а часто путают понятие страна, которой я горжусь и государство, которое на территории этой страны находится).
Разве можно было гордится германией на оккупированных территориях, своей страной - да все (ну или все) гордились, но никак не государством которое на них находилось.
Разве можно было гордится германией на оккупированных территориях, своей страной - да все (ну или все) гордились, но никак не государством которое на них находилось. +++++++++++++ Так мой тезис для стран с демократическим строем - в мире нет государств с тоталитарным режимом , в котором народ живёт в достатке...
CALIBR зарегистрированный 6 января 2017 г. 09:07 в мире нет государств с тоталитарным режимом , в котором народ живёт в достатке...
Саудовская Аравия? Катар? Китай?
Саудовская Аравия? Катар? Китай? ++++++++++++++ Там тоталитарные режимы ?
Есть уголовная статья Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ, есть уголовное наказание за призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, есть ответственность за экстремизм, и в УК и в КоАП есть ряд статей, защищающих национальные интересы России
CALIBR зарегистрированный 6 января 2017 г. 10:12 Там тоталитарные режимы ?
Там демократические режимы ?
Яхве не ваш бог ? * почему на вопрос вопросом отвечаете ?
Бoженa,а что с тебя ещё взять-то,обоснуйте демократичность режима саудитов,плииз!
Калибр,а Ваш бог-Ходорковский,не?
Для ярко выраженного представителя "национальной гордости" России )рубанкообразного тролля поясняю , что рассматривалась разница между демократическим строем и тоталитарным. А вот , с какого бодуна абсолютную монархию Катара и Саудовской Аравии ты приписал к тоталитарным режимам - до подобного даже Божена не додумалась бы.
- гость - 6 января 2017 г. 07:54
Ну, если разобраться, кто в интернете гадит, то калибр, пожалуй, особо похвастаться в этом не сможет. В отличие от всяких ольгинских. А касаемо очередной затеи этого рыжего ******, - мало вам 282 статьи, пакета Яровой и т.д., уже не знаете, как еще людей заткнуть? Да вводите уже закон об обязательном единомыслии на территории этой страны, и дело с концом! Чего полумерами-то ограничивать себя?
CALIBR зарегистрированный 6 января 2017 г. 11:01 абсолютную монархию Катара и Саудовской Аравии ты приписал к тоталитарным режимам - до подобного даже Божена не додумалась бы
Абсолютная монархия - это демократия? Вы вообще в школе учились?
Абсолютная монархия - это не демократия, но и не тоталитаризм, если что. Между демократией и тоталитаризмом существуют промежуточные формы власти, а также их оттенки. Ольгинское трололо на марше, как обычно, зацепилось к словам и приписало собеседнику то, чего он даже близко не говорил.
Кстати, приведение Саудовской Аравии или ОАЭ в качестве примера играет не на пользу рубанкоголовым: в этих странах уровень жизни будет повыше, чем в раше, у которой нефти побольше будет, да только вся она распределена среди узкого круга дружков путена, которые переквалифицировались из вчерашних комсомольских работников - верных ленинцев в олигархи.
Ольгинское трололо на марше, как обычно, зацепилось к словам и приписало собеседнику то, чего он даже близко не говорил. ++++++++++++++ До Ольгинского трололо ему как до Пекина пешком , а вот на одну из двух вечных бед России - вполне претендует.
Deckman 6 января 2017 г. 11:26 Абсолютная монархия - это не демократия и в этих странах уровень жизни будет повыше, чем в раше
Отсюда вывод - для повышения уровня жизни в раше - повышаем авториторизм. А то у нас сильно демократично - враги государства свободно пишут в амике против государства
"оскорбление национальной гордости России"
Это субъективное понятие.
Невозможно однозначно сформулировать что такое "национальная гордость России"
Предложение вредное, закон принимать нельзя.
70 лет назад за национальную гордость России можно было выдать "мудрое правление Сталина". Если бы такой закон был бы принят тогда, то мы бы до сих пор не могли бы свободно обсуждать степень его "мудрости" и роли в истории России.
30 лет назад национальной гордостью России была Коммунистическая партия. При таком законе мы до сих пор имели бы однопартийную систему.
А сейчас гордостью России является РПЦ? Наши "традиционные ценности"? Наше "безусловное моральное превосходство" над Европой?
Такие законы замораживают проблемы, не дают их обсуждать. Но не навечно.
Проблемы накапливаются, накапливаются, а потом как "как рванет". И не закон отменяется, а строй, который держался на нем.
"Боже Царя Храни" тоже думали вечно петь. Допелись. До сих пор вздрагиваем.
Deckman 6 января 2017 г. 12:50 Себе партнеров сам ищи, среди своих коллег по партии.
Партнерство - по вашей, западной, части, мы же по боярышнику специалисты...
В голове у народа полный сумбур. Как показывают комментаторы того же АМИК. Соблюдение правил дорожного движения противопоставляется любви к чтению.
Все так - либо ты соблюдаешь правила движения, либо читаешь! Вот никак одновременно. И обязательно или-или...
АлексейX зарегистрированный 6 января 2017 г. 15:24 Все так - либо ты соблюдаешь правила движения, либо читаешь! Вот никак одновременно
Одновременно действительно не надо, надо попеременно...
- гость - 6 января 2017 г. 15:18
А какие такие российские ценности, ну-ка, можно примерчик? И почему тебя так западные ценности не устраивают?
И почему тебя так западные ценности не устраивают? +++++++++++++++ И в самом деле - детей Железняка ,Мизулиной,Астахова, Пескова устраивает ,а этого "скреписта - анонимиста" - нет ! Полный заворот мозгов получается ! ))
CALIBR зарегистрированный 6 января 2017 г. 16:11
А я, кажется, понял: видимо, потому его они не устраивают, что вышеперечисленным персонам на западе хватает их денег на качественное образование, дороги и медицину, а ему - только на гей-парады и кончиту вурст по ТВ
Deckman , за годы пребывания на этом ресурсе составил впечатление ,что некоторая часть пишущих - просто ограниченные люди , умом - в частности.