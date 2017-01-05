Доллар в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг, 5 января, упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года.
Как пишет "Интерфакс", это произошло на фоне стабильно высоких мировых цен на нефть.
По состоянию на 14.25 по московскому времени единица валюты США стоила 59,82 руб., к 14.50 – 59,50 руб.
Последний раз доллар ниже 60 руб. опускался 31 июля 2015 года. Тогда курс доллара достиг на минимуме значения 59,88 руб. за доллар. На максимуме в тот день он торговался на отметке 61,75 руб. за доллар.
Комментарии
Есть мнение, что укрепление рубля обусловлено не столько ростом нефтяных котировок, сколько carry trade по рублю. И действительно, если зайти на сайт московской биржи и посмотреть динамику индекса федеральных займов RGBI, то можно увидеть, что объем торгов вчера в праздничный день составил 24 000 000 р., а например 15 ноября этот показатель составил 15 000 000 000 р, а 13 ноября 28 000 000 000 р. Следует помнить, что в 1998 году, не предвещая для простых граждан беды, на этом рынке схлопнулся пузырь ГКО, потянув за собой и рубль, обесценив его за 5 месяцев в ЧЕТЫРЕ раза…
АМИТЕЛ ссылку график индекса на Московской бирже пропускать никак не хочет.
однако стоимость новогодних елок с 2013 года выросла в 2 раза с 550 рублей до 1200
Можно импорт завозить, хотя сейчас не так выгодно, как когда был 35. Я почти 2 года назад взял по 60 и пролетел, лучше бы в сбер положил, 10 тысяч бы набежало
- гость - 6 января 2017 г. 08:26
Я почти 2 года назад взял по 60 и пролетел
Та ты падажди...вазможна ещё и не пролетел или ты забыл где живёшь)))