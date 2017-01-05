Воскресенье, 8 Январь, 09:00

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,66
€ 63,81
Brent
$ 53,5
-6°
Обь
55см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
Новости

Американский бомбардировщик потерял двигатель в полете

, ИА "Амител"
Инцидент произошел в штате Северная Дакота

Бомбардировщик В-52 американских ВВС потерял двигатель во время учебного полета. Инцидент произошел в штате Северная Дакота, пишет Лента.ру.

Инцидент произошел в среду, 4 января, примерно в 50 километрах к северо-востоку от базы Майнот.

"Самолет без вооружения, оснащенный восемью турбореактивными двигателями производства компании Pratt & Whitney, успешно совершил посадку. Экипаж — пять человек — не пострадал", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на борту самолета не было какого-либо оружия. Причина неполадок устанавливается.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

5.01.2017 23:01
sergey1975

китайская сборка? не?

0  0
5.01.2017 23:13
Nic

Когда заканчиваются бомбы, начинает бомбить двигателями.

0  0
5.01.2017 23:43
bds22

sergey1975 зарегистрированный 5 января 2017 г. 23:01 китайская сборка? не? --- не, Pratt&Whitney забили болт кувалдой, как на ВАЗе

0  0
6.01.2017 08:27
- гость -

Хорошая новость

0  0
6.01.2017 09:21
- гость -

Чисто американская отмазка. Бомбу сбросил, козел.

0  0
6.01.2017 09:24
- гость -

Ну Мы то целыми самолётами бомбим!

0  0
6.01.2017 09:52
- гость -

- гость - 6 января 2017 г. 09:24 Ну Мы то целыми самолётами бомбим!

Ну мы то хоть на войне

0  0
6.01.2017 10:03
- гость -

Ну мы то хоть на войне

Сирия, Донбасс, не?

0  0
6.01.2017 10:21
- гость -

- гость - 6 января 2017 г. 10:03 Сирия, Донбасс, не?

А кто бомбит Донбасс?

0  0
6.01.2017 10:27
- гость -

Б-52 - старьё, летающий хлам.

0  0
6.01.2017 11:06
- гость -

Закончивший три класса церковноприходской школы журналист перевёл со словарём сообщение пиндосских ВВС. Так и получился разваливающийся в воздухе Стратофортресс.

Даже проверять смысла не вижу.

0  0
6.01.2017 11:11
bds22

Странно, что "Стратофортресс" не нравится? Во время ВОВ как только американские самолеты, полученные по ленд-лизу не называли

0  0
6.01.2017 11:38
- гость -

Все нормально. Этот прием - восемь двигателей, а не один, в конструировании называется горячим резервированием, который повышает надежность работы самолета. Вот в багажнике у вас запасное колесо, которое повышает надежность эксплуатации автомобиля. Приходится возить лишний груз, а этот прием повышения надежности называют холодным резервированием.

0  0
6.01.2017 11:44
- гость -

11:38 Это тоже секретные данные? Если у нас отвалится двигатель - это ржавое железо а заклинивший и отвалившийся ТРД это секретная технология? Ну клоун, ты представляешь какую чушь написал?

0  0
6.01.2017 11:48
- гость -

гость 11:44 Какие секретные технологии? Ты о чем? Общие подходы в конструировании уже секретны? А то, что ржавое железо до сих пор летает, это значит, что в самолет вложено достаточно конструктивных решений для его надежности.

0  0
6.01.2017 11:48
bds22

в этом нет ничего плохого, но 8 двигателей поставили потому, что 4 подходящей мощности тогда не было

0  0
6.01.2017 11:48
- гость -

09:24 В США падает 2-3 летака в месяц это нормально? Все, понял демократический 65-летний самолет чудо техники не то что тЕранское ржавое железо.

0  0
6.01.2017 11:53
- гость -

bds22 11:48 И это что, недостаток, что вместо 4 поставили 8? Главное летает уже много лет, свои задачи выполняет и даже уже превратился в старое "ржавое железо"...

0  0
6.01.2017 11:57
bds22

- гость - 6 января 2017 г. 11:53 --- специально же написал, что нет ничего плохого, а все равно придрался ладно. напишу о недостатках. 8 двигателей дороже, чем 4. кроме того, это просто турбореактивные (не двухконтурные) а потому менее экономичные двигатели насчет ржавые или нет - посмотрите фотографии как эти самолеты сейчас выглядят - у них обшивка вся пошла гофрами

0  0
6.01.2017 12:15
- гость -

bds22 11:57 В свое время, с имеющимися ресурсами создали самолет, что было - из того и лепили. С сегодняшних мерок - "жрет много", не экономичен, чего обсуждать вчерашний день? Пошла гофрами,значит списать, какие еще есть рекомендации, продолжать эксплуатировать? Полетал и будет...

0  0
6.01.2017 13:08
- гость -

12:15 Был еще другой двигун в то время, для пассажирского Боинга, но в США нет коррупции))).

0  0
6.01.2017 13:50
CALIBR

Не надоело ёрничать - то ?

24 сентября 2016 г. Военно-транспортный самолет Ан-26 во время полета над Волгоградской областью потерял задний люк. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По информации собеседника агентства, инцидент произошел на высоте около 5 км. От корпуса воздушного судна оторвался люк задней рампы, в результате чего произошла разгерметизация салона. Пострадавших в результате случившегося нет, уточнил источник. Сколько человек находилось во время полета на борту самолета, тоже неизвестно. Он также отметил, что, по неподтвержденным данным, воздушное судно используется одной из силовых структур. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e692da9a79477a3065abb2

* обсасывайте. ))

0  0
6.01.2017 14:05
- гость -

CALIBR зарегистрированный 6 января 2017 г. 13:50

Кто же спорит, что и у нас такое бывает, но все равно - хорошая новость

0  0
6.01.2017 14:19
CALIBR

Типа позитиФФ ? )) * не бывает старых самолётов - есть недообслуженные. (с)

0  0
6.01.2017 16:15
665

НАТО - колосс на глиняных ногах

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:52
Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году? 7
08:33
Мы пробирались как могли: где в Барнауле не чистят дороги? 4
08:02
Как быстро избавиться от лишнего веса, который набрали за Новый год? 0
07:46
Я понятия не имею, какой у меня IQ: лучшие фразы гения Стивена Хокинга 0
06:44
Король: лучшие фотографии неподражаемого Элвиса Пресли 0
21:31
60 человек в Москве пострадали из-за переохлаждения 6
20:20
10 человек погибли в Польше из-за внезапных сильных морозов 0
19:12
70 человек эвакуировали из московской гостиницы после сообщения о бомбе 0
18:17
Савченко готовится обнародовать списки пропавших без вести в Донбассе 3
17:57
Владимир Путин порекомендовал банку РФ снизить ставки по кредитам 22
17:35
Следы динозавров возрастом более 145 млн лет обнаружили на юго-западе Китая 1
16:57
Тайный телефонный разговор о захвате власти в Украине появился в сети 8
16:10
Кассовые сборы картины "Викинг" превысили 1 млрд рублей 12
15:18
Как Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством и что пообещал? 16
14:52
Приложение LinkedIn больше не доступно российским пользователям App Store 2
14:10
Хиллари Клинтон возможно поборется за кресло мэра Нью-Йорка 9
13:18
Можно ли работать и ходить в баню на Рождество? 2
13:09
Разведка США рассказала о "вмешательстве России" в выборы США 15
12:42
Две фуры столкнулись на Каменской трассе в Алтайском крае 1
12:12
Барак Обама выступил против доверия республиканцев Владимиру Путину 56
11:40
Торжественно и таинственно: смотрим, как барнаульцы встретили Рождество
Как барнаульцы отметили один из главных православных праздников?
11:20
Что нового будет в дизайне операционной системы Windows 10? 21
11:15
Строим по-умному: прокачай мозги с новой игрой на Amic.ru 0
10:55
Как предотвратить отравление угарным газом? 0
10:15
Каким ты был: фотоистория о том, как изменился Барнаул 8
09:51
ООН будет бороться с сексуальной эксплуатацией со стороны миротворцев 10
09:14
Мишель Обама рассказала, что такое быть первой леди 5
08:52
Когда мы выходим на работу после январских каникул? 6
08:15
Человек с удостоверением военного устроил стрельбу в аэропорту Флориды 0
07:50
Победу Дональда Трампа на выборах утвердил Конгресс США 11
07:09
Второй дом: что хранят с в своих гримерках артисты театра драмы? 1
06:40
Как празднуют Рождество православные христиане? 14
06:06
Предпоследний день новогодних каникул в Алтайском крае будет прохладным 0
22:23
AliExpress временно приостановил доставку в Россию по одному из направлений 5
21:42
Вегетарианство может привести к уменьшению массы мозга - ученые 3
20:47
Американская киноакадемия начала отбор номинантов на Оскар 0
19:33
"Коммунисты России" предложили президенту сделать 7 ноября выходным днем 91
18:59
Настоятельницу убили в православном монастыре в Белоруссии 0
18:26
Тысячи пластиковых яиц с игрушками вынесло на берег в Германии. Видео 0
17:42
Это не алкоголь: названа новая версия причины смерти четырех красноярцев 2
17:01
Следствие возбудило уголовное дело по серьезному ДТП в Алтайском крае 0
16:32
Похолодание до минус 26 придет в Алтайский край в рождественскую ночь 0
16:14
Российские врачи проконсультировали пострадавших в ДТП на алтайской трассе 3
15:52
Умер врач, обвиняемый в смерти новорожденного в Горно-Алтайске 7
15:32
Осужденный оппозиционер Дадин прибудет в новую колонию 9-10 января 40
14:57
Экс-чиновников могут обязать отчитываться о доходах 4
14:33
Девочка упала в открытый люк в Новосибирске и попала в реанимацию 2
14:03
Продолжение мультфильмов о Простоквашино снимет "Союзмультфильм" 5
13:40
Обнаженная женщина угнала полицейский автомобиль в США 13
13:08
Госсекретарь США Джон Керри заявил о скорой отставке 17

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.