Бомбардировщик В-52 американских ВВС потерял двигатель во время учебного полета. Инцидент произошел в штате Северная Дакота, пишет Лента.ру.
Инцидент произошел в среду, 4 января, примерно в 50 километрах к северо-востоку от базы Майнот.
"Самолет без вооружения, оснащенный восемью турбореактивными двигателями производства компании Pratt & Whitney, успешно совершил посадку. Экипаж — пять человек — не пострадал", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что на борту самолета не было какого-либо оружия. Причина неполадок устанавливается.
Комментарии
китайская сборка? не?
Когда заканчиваются бомбы, начинает бомбить двигателями.
sergey1975 зарегистрированный 5 января 2017 г. 23:01 китайская сборка? не? --- не, Pratt&Whitney забили болт кувалдой, как на ВАЗе
Хорошая новость
Чисто американская отмазка. Бомбу сбросил, козел.
Ну Мы то целыми самолётами бомбим!
- гость - 6 января 2017 г. 09:24 Ну Мы то целыми самолётами бомбим!
Ну мы то хоть на войне
Ну мы то хоть на войне
Сирия, Донбасс, не?
- гость - 6 января 2017 г. 10:03 Сирия, Донбасс, не?
А кто бомбит Донбасс?
Б-52 - старьё, летающий хлам.
Закончивший три класса церковноприходской школы журналист перевёл со словарём сообщение пиндосских ВВС. Так и получился разваливающийся в воздухе Стратофортресс.
Даже проверять смысла не вижу.
Странно, что "Стратофортресс" не нравится? Во время ВОВ как только американские самолеты, полученные по ленд-лизу не называли
Все нормально. Этот прием - восемь двигателей, а не один, в конструировании называется горячим резервированием, который повышает надежность работы самолета. Вот в багажнике у вас запасное колесо, которое повышает надежность эксплуатации автомобиля. Приходится возить лишний груз, а этот прием повышения надежности называют холодным резервированием.
11:38 Это тоже секретные данные? Если у нас отвалится двигатель - это ржавое железо а заклинивший и отвалившийся ТРД это секретная технология? Ну клоун, ты представляешь какую чушь написал?
гость 11:44 Какие секретные технологии? Ты о чем? Общие подходы в конструировании уже секретны? А то, что ржавое железо до сих пор летает, это значит, что в самолет вложено достаточно конструктивных решений для его надежности.
в этом нет ничего плохого, но 8 двигателей поставили потому, что 4 подходящей мощности тогда не было
09:24 В США падает 2-3 летака в месяц это нормально? Все, понял демократический 65-летний самолет чудо техники не то что тЕранское ржавое железо.
bds22 11:48 И это что, недостаток, что вместо 4 поставили 8? Главное летает уже много лет, свои задачи выполняет и даже уже превратился в старое "ржавое железо"...
- гость - 6 января 2017 г. 11:53 --- специально же написал, что нет ничего плохого, а все равно придрался ладно. напишу о недостатках. 8 двигателей дороже, чем 4. кроме того, это просто турбореактивные (не двухконтурные) а потому менее экономичные двигатели насчет ржавые или нет - посмотрите фотографии как эти самолеты сейчас выглядят - у них обшивка вся пошла гофрами
bds22 11:57 В свое время, с имеющимися ресурсами создали самолет, что было - из того и лепили. С сегодняшних мерок - "жрет много", не экономичен, чего обсуждать вчерашний день? Пошла гофрами,значит списать, какие еще есть рекомендации, продолжать эксплуатировать? Полетал и будет...
12:15 Был еще другой двигун в то время, для пассажирского Боинга, но в США нет коррупции))).
Не надоело ёрничать - то ?
24 сентября 2016 г. Военно-транспортный самолет Ан-26 во время полета над Волгоградской областью потерял задний люк. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По информации собеседника агентства, инцидент произошел на высоте около 5 км. От корпуса воздушного судна оторвался люк задней рампы, в результате чего произошла разгерметизация салона. Пострадавших в результате случившегося нет, уточнил источник. Сколько человек находилось во время полета на борту самолета, тоже неизвестно. Он также отметил, что, по неподтвержденным данным, воздушное судно используется одной из силовых структур. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e692da9a79477a3065abb2
* обсасывайте. ))
CALIBR зарегистрированный 6 января 2017 г. 13:50
Кто же спорит, что и у нас такое бывает, но все равно - хорошая новость
Типа позитиФФ ? )) * не бывает старых самолётов - есть недообслуженные. (с)
НАТО - колосс на глиняных ногах