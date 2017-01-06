Общественный транспорт будет работать для барнаульцев бесплатно в ночь на 7-е января. Подробности сообщает пресс-центр администрации города.
Власти Барнаула организовали бесплатную доставку после ночной рождественской службы по следующим маршрутам:
– от Покровского кафедрального собора:
к 01.30 три вагона из Депо-1 по маршрутам №1, 7 до ст."Кордон"
по маршруту №12 "Покровский собор – "пл.Свободы" – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.А.Петрова – ул.Попова – ст."Докучаево";
– от Свято-Никольской церкви: к 02.00 два троллейбуса по маршрутам №1, 6;
– от Александро-Невского собора: к 01.15 два вагона из Депо-3 по маршрутам №8, 9.
Читайте также: Четыре тысячи полицейских работают в рождественские праздники на Алтае
Для уточнения движения общественного транспорта можно обратиться в центральную диспетчерскую службу по телефону 46-99-87 (круглосуточно).
Комментарии
это позволит сэкономить 20 рублей
не 20,а 40
За чей счет вакханалия! РПЦ платит?
Алекс, из вашего кармана заплатят
6.01.2017 11:58 - гость - Подозреваю, но ведь это незаконно...
Аоекс, готовься раскошеливаться Сча все твои банковские карты почистят
очевидно, терминалы оплаты ночью стоят на зарядке, поэтому все бесплатно
Ога, вечером их все собирают и везут на электростанцию в броневике.
Любопытно посчитать количество нуждающихся в этом транспорте...Уверен, что там со всего города автобуса не наберется...
djusha67, не беспокойся, на Рождество мало народу не бывает.
Вообще можно никуда не ходить. Бог в душе, а не в "каменном доме" (с) И.Х.
djusha67, то, что транспорт пускают это правильно и удобно. а вот что бесплатно, это плохо. ибо любители халявы увеличат нагрузку и наверное в трамвай забиться будет невозможно