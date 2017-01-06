"Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино, сообщает ТАСС.
Кроме истории про дядю Федора, кота Матроскина и пса Шарика, киностудия планирует снять продолжение "Малыша и Карлсона". Сейчас мультфильмы в стадии полготовки к созданию.
Пока же студия активно занимается переездом в новое здание на улице Академика Королева.
Напомним, "Трое из Простоквашино" был снят в 1978 году, затем появились "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино".
Комментарии
Горшочек, не вари... Продолжение "Ну погоди" смотреть невозможно
Все современные продолжения "Фильмов советской эпохи" смотреть невозможно! Срочно остановите это кощунство! Не трожте своми немытыми лапами святое! Видел я продолжение "блудного попугая". Уж лучше губка БОБ на китайском!
ремейки - отстой!
Ничего вовфка и его Ко предложить не могут... Бездарь у власти - бездари во всех отраслях...
а уж какой в Европе шлак снимают... Америка еще держится, Обама рулит!