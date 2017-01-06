Вегетарианство может привести к уменьшения массы головного мозга за счет недостатка белка. К такому выводу пришли ученые из Оксфорда, передает "Российская газета".
Во время продолжительных исследований они выяснили, что в организме через некоторое время наступает дефицит животного белка. Заменить его заменить белком растительного происхождения полностью невозможно.
Отказ от употребления мяса, рыбы, молока может привести к нехватке витамина В12.
Комментарии
исследование неполное. может быть такой мозг работает более эффективно)
А еще часто верно обратное утверждение - уменьшение массы мозга приводит к вегетарианству.
Нет ссылки на исследование, статья ничем не подкреплена.