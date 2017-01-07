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Новости

Что нового будет в дизайне операционной системы Windows 10?

, ИА "Амител"
Скриншты нового дизайна операционной системы Windows 10 появились в сети

Скриншоты нового дизайна операционной системы Windows 10 от американской корпорации Microsoft появились в сети.

Известно, что новый дизайн получил название Project Neon. Как пишет Федеральное агентство новостей, в нем будет больше размытых элементов и 3D анимации, изменится вид календаря и почты.

Кроме того, пользователям станет доступен инструмент Acrylic, с помощью которого можно будет  самостоятельно настраивать интерфейс стандартных программ, например, некоторые детали могут подсвечиваться при наведении на них курсора.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.01.2017 11:38
- гость -

Главное не форма,а содержание,не?

0  0
7.01.2017 12:40
NiGHT

главное это чтоб вернули классический интерфейс, а остального от них и не требуют, даже наоборот за остальное их ругают

0  0
7.01.2017 12:49
Кока-кольщик

Лучше бы Aero вернули.

0  0
7.01.2017 13:19
- гость -

Прямое обновление до Windows 10 доступно с 29 июля 2015 года... это просто обновление или с нумерацией что то не так?

0  0
7.01.2017 13:26
- гость -

Уточняем: это последнее обнОвление Win.10.

0  0
7.01.2017 13:35
Anarchy

Windows 2000, windows xp, windows 7 И неча гнаться за порядковым номером. После 7-ки окна уже не торт

0  0
7.01.2017 14:00
Кока-кольщик

После 7-ки окна уже не торт

0  0
7.01.2017 14:16
Anarchy

Большинство со мной согласно, судя по личному общению и инетфорумам. То меньшинство, что программируется на винде - сидят именно на хр или 7. Этим все сказано. Остальные на линуксплдобных

0  0
7.01.2017 14:20
Anarchy

А за отсутствие нормального рабочего стола и кнопки Старт после 7-ки, я бы их на кол посадил.

0  0
7.01.2017 14:26
Кока-кольщик

То меньшинство, что программируется на винде - сидят именно на хр или 7

ага, а до этого на 98-й все сидели и также плевались в сторону хр)

0  0
7.01.2017 14:27
Некто Итого

- гость - 7 января 2017 г. 11:38 Главное не форма,а содержание,не? Мелкомягкий гигант другого мнения!

0  0
7.01.2017 14:32
Anarchy

Ну да, плевались, это так. Кокс, а скажи, твои личные ощущения от 10-ки, может ты увидел чего я не усмотрел? Какие плюсы над 7-й?

0  0
7.01.2017 14:53
Кока-кольщик

Мне вот концепция универсальных приложении (ПК-хбокс) нравится. Microsoft Edge тоже хорош. Загружается очень быстро. Да и в-целом работает стабильно, синих экранов не выдает.

Неочень нравится телеметрия, но она сейчас на любом смартфоне присутствует.

0  0
7.01.2017 14:54
Я до сих пор на 98 сижу.

Я до сих пор на 98 сижу.

0  0
7.01.2017 15:05
Anarchy

14-53 понятно) Попробую поюзать, как возможность представится. Чистую с чужого компа. А то моя 7 никогда не рухнет, уже лет 6 стоит.

0  0
7.01.2017 15:12
- гость -

Использую лицензионную 64-битную семерку. Пробовал 8, 10... не впечатлили. В том смысле, что принципиального и удобного ничего не увидел. Та же семерка с обновленным интерфейсом. Пусть лицензия трудится дальше. От добра добра не ищут.

А на рабочих компах до сих пор лицензионная XP. Потому что есть спецсофт 16-битный. Кто знает, поймет. 64-битные операционки не дают его запускать (танцы с досбоксами не выход).

0  0
7.01.2017 15:18
Кока-кольщик

Та же семерка с обновленным интерфейсом.

именно так.

А на рабочих компах до сих пор лицензионная XP. Потому что есть спецсофт 16-битный.

а на 32-битных 7-8-10 не тестировали? хотя с другой стороны - зачем что-то трогать, если и так все работает?

0  0
7.01.2017 15:21
Anarchy

15-12 помню, еще в самом начале эпохи попытки перехода на бесплатный базовый софт, предлагалось поставлять Убунту в предприятия и госконторы. Хохма в том , что те версии были не план энд плэй, и носитель инфы приходилось монтировать (mount). Вовремя остановились

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7.01.2017 15:22
Anarchy

Плаг*

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7.01.2017 16:37
- гость -

Ну, вы чо?! У 10-ки куча преимуществ: она таки еще больше любит еще больше памяти. Щас новый интерфейс память еще больше полюбит. А на XP уже не обновляются браузеры (и вовсе не только IE)... А наши (НАШИ, Карл!) софтопейсатели требуют последнюю версию... Забыл, как это называется по-научному? А! Импортозамещение!!!

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7.01.2017 18:45
PASHA

у меня десятка стоит дома, намного удобней восьмерки.

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