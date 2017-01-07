Российские владельцы мобильных устройств на платформе iOS больше не могут загружать приложение социальной сети LinkedIn.
Как сообщает Life.ru, представители Apple рассказали, что предложение удалить приложение LinkedIn в России поступило в компанию около месяца назад, но от дальнейших комментариев отказались.
Напомним, что Роскомнадзор включил данную социальную сеть в реестр запрещённых ресурсов на основании решения Таганского районного суда Москвы, которое было вынесено 17 ноября 2016 года из-за нарушения прав субъектов персональных данных.
В Google Play приложение пока доступно, но, судя по тому, что компания соблюдает законы стран, в которых работает, тоже ненадолго.
Комментарии
Какое горе,то,как жить без не представляю!
Вообще то телефон что бы звонить, а не сидеть в транспорте уткнувшись в фигню, я вот лучше на ляжки полюбуюсь уткнувшихся в фигню