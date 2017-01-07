Владимир Путин рекомендовал Банку России снизить ставки по кредитам. Как пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу Кремля, это нужно для сокращения дефицитов региональных бюджетов.
"Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение", — сообщается на сайте администрации президента.
Анализ банк должен подготовить до 1 ноября 2017 года. В это же время руководители высших исполнительных органов в регионах проведут инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов, найти то, которое не используется, и вовлечь его в хозяйственны оборот. Имущество, находящееся в собственности субъектов и не приносящее доходов или неиспользуемое для решения социальных задач, будет приватизировано.
Долговую политику субъектов, по мнению главы государства, необходимо сформировать до утверждения бюджетов на очередной финансовый год.
Комментарии
Ну вот тебе и Юрьев день, худшие ожидание фёдоровцев оправдались : президент получил первое указание от Трампа , который разрешил ему воздействовать на ЦБ России ,работающий на ФРС США и мировых буржуев в целом. * М , я в правильном направлении мыслю ?
После снижения темпов инфляции и стабилизации курса рубля решение о снижении процентных ставок по кредитам напрашивалось само собой. Это позволит в достаточной мере сбалансировать бюджетную политику на ближайшую перспективу.
BOSS2014 зарегистрированный 7 января 2017 г. 18:17 больше годабольше 1000 сообщенийАктивист После снижения темпов инфляции и стабилизации курса рубля решение о снижении процентных ставок по кредитам напрашивалось само собой
А не высокая ставка по кредиту раскручивает инфляцию?
Просто поражают предложения от сбера, который шлют на почтовый ящик взять кредит по 22% годовых. В то время как ключевая ставка 10%.
Новость ни о чём... Ну порекомендовал, ну и чо? Счас все банки ломанутся снижать... Господа пикейные жилеты... очки то розовые снимите
Снизить на сколько? Очередной "майский указ"
Lexx зарегистрированный 7 января 2017 г. 18:30
Так-то фактор, влияющий на рост инфляции, классически признаётся только один - выпуск необеспеченных денег (эмиссия). Во всём виноват
чубайспечатный станок.
Босс Вы наивный? Вы думаете Вам позволят включить станок? Это же нарушение всех договорённостей.
> Просто поражают предложения от сбера, который шлют на почтовый ящик взять кредит по 22% годовых. В то время как ключевая ставка 10%.
По SMS от Сбера приходило предложение взять потребкредит под 15,9%. А взял ипотеку под 12%. Много, но меньше чем рассчитывал, предварительные расчеты за пару недель до кредита пара банков делали под 13,25%
Дядька, я и не претендую на право распоряжаться печатным станком. О каких договорённостях вы говорите?
BOSS2014 зарегистрированный 7 января 2017 г. 20:08
Так-то фактор, влияющий на рост инфляции, классически признаётся только один
Кем?
Lexx зарегистрированный 7 января 2017 г. 20:16
Людьми, называющими себя экономистами.
20;16 Деньги в нормальной экономике всегда находятся в равновесии с тем объёмом товара, который эта экономика способна предложить. Иначе они обесцениваются
Чем больше национальная денежная масса внутри страны, и чем меньше она работает в экономике государства, тем выше инфляция. Вроде так))
Дядька зарегистрированный 7 января 2017 г. 20:26
Это классика жанра. Если на протяжении какого-то периода времени денежная масса = товарная масса, то инфляция = 0. Тем не менее, инфляционные процессы в той или иной мере наблюдаются во всех странах (у всех валют).
Ну и на последок... этот, как называемый... "Бyмaжныe дeньги бoльшe нe имeют внyтpeннeй cтoимocти, кaк paньшe. Oни пeчaтaютcя из вoздyxa и берутся взaймы пpaвитeльcтвом, иcxoдя из мeждyнapoдныx pacчeтoв нaличия paвнooбecпeчeнныx дpaгмeтaллoв y пpaвитeльcтвa. Поэтому нет смысла и возможности печатать деньги сколько угодно. Более того, в стране, где быстро печатают деньги, быстро растут цены. Это называется инфляцией." (с)
Денежная масса всегда растет быстрее товарной в экономике, оборот денег в которой основан на ссудном проценте. Чем выше процент, тем выше рост денежной массы относительно товарной.
Дядька зарегистрированный 7 января 2017 г. 20:32 Вот здесь ближе к сути.
Кстати, новые железные десятки леХче прошлогодних... Хорошего металлу, видимо, вофке енд ко не хватает ужо...
Людьми, называющими себя экономистами.
BOSS2014, а Вы по образованию - кто?
SashOK зарегистрированный 7 января 2017 г. 21:37
Кстати, новые железные десятки леХче прошлогодних
Взвешивал?)))
Как обычно, вечерний междусобойчеГ между самыми незабаненными.