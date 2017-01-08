На январских каникулах коммунальные службы города вряд ли смогли отдохнуть. За несколько дней нового 2017-го года выпало не мало осадков. Передвигаться по некоторым улицам города было очень проблематично. Барнаульцы на своих страницах в соцсетях неоднократно жаловались на то, что рядом с их домом ни проехать ни пройти.
Одна из самых проблемных дорог — на улице Ломоносова. После снегопада там регулярно собирались пробки. Снег мешал машинам преодолеть неприятный участок дороги: пересечение Ломоносова и Змеиногорского тракта. В настоящее время дорога почищена, но ситуацию это не сильно спасает.
"Дорога даже в летнее время неудобная. Машинам сложно проехать. Сейчас на Ломоносова только одна полоса и автомобили не могут разъехаться. Однако хуже всего приходится пешеходам, людям просто негде идти. Или по проезжей части, либо лезть в сугроб. Тротуаров нет, скользко. Ужас просто", — жалуются жители улицы.
Жильцы улицы 6-ая Нагорная жалуются на состояние дорог рядом с домами.
"Я который день звоню в нашу управляющую компанию и спрашиваю, когда же к нам приедет трактор? А мне который день отвечают, что, мол, ждите, заявок много. И до вашего дома дойдет очередь. А у нас рядом с домом ужас просто! Машины буксуют, не могут выехать из двора, негде парковаться. А после практически плюсовой температуры все замерзло, даже идти страшно!", — рассказывает жительница Барнаула Анна.
То, что в городе явно не простая ситуация, рассказывают и таксисты. Они отмечают, что страшно принимать заявки из частного сектора.
"В нагорной части Барнаула практически нет улиц, где была бы нормальная дорога. На Гвардейской так вообще не проехать. Недавно взял заявку, чуть без машины не остался. Похожая ситуация и в центре краевой столицы. Во многих дворах не почищена проезжая часть. Например на улице Молодежная. На Деповской, на Социалистическом, Короленко", — рассказал таксист Дмитрий.
Также сложная ситуация на улицах Телефонная, С-Западная, Георгия Исакова, Присягино, Тачалова, Интернациональная, переулок Малый Прудской, Малахова.
Комментарии
Ну а в Пенатах то хоть почистили?
Чкалова 57, совсем двор не чистится. Ноги сломаешь. За что мы платим деньги такие? А где Дугин? Такого безобразия ни при одном мэре не было. Идешь в Ленту, даже на остановке Нового рынка не могут прочистить, а уж Лента, такие деньги гребет, могли бы всю площадку очистить. Все чиновники , наверное, по заграничным морям отдыхают? Или им их коттеджи почистили?!
Пешеходные переходы около дк химиков ни разу не чистились с начала зимы.
Стыд то какой! Правописание частицы "НЕ" - это тоже Т9? Иностранцы пишут?