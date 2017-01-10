Фото: ru-ru.facebook.com, vk.com/barneos22

Первые публичные слушания по проекту генерального плана Барнаула, рассчитанного до 2036 года, во вторник, 10 января, обернулись настоящим аншлагом и были признаны несостоявшимися.

Мероприятие, которое состоялось в доме культуры "Центральный", собрало сотни людей. Депутат регионального парламента Владислав Вакаев склонен видеть в наплыве горожан на слушания сенсацию.

"Похоже, сегодня родилась маленькая сенсация. Название ее – пробуждение городского среднего класса. Первые общественные слушания, посвященные обсуждению проекта генплана Барнаула, показали возросшую активность горожан. На них пришло более 1000 человек. Из них от администрации лишь около 200. Зато они получили талоны для голосования. Остальные не сумели зарегистрироваться. И требуют отменить слушания – перенести в более удобное место", – так прокомментировал он ситуацию на своей странице в Facebook.

О проблемах с регистрацией участников слушаний заявил и общественник Анатолий Овчинников, написав следующее: "Публичные слушания хотят начать, не слушая протест граждан и не регистрируя всех желающих".

Продолжая высказываться о процедуре слушаний, Владислав Вакаев заявил, что итогом стало принятие решения о признании их несостоявшимися.

"Противников генплана оказалось подавляющее большинство, а вот сторонники предпочли отмолчаться. Во всяком случае, в ходе голосования путем поднятия рук в зале таковых не оказалось вовсе. Видимо, они просто испугались напора общественности", – добавил депутат АКЗС.

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В контексте произошедшего сегодня народный избранник предполагает, что весьма любопытно слушания по генплану могут пройти и 11 января во Власихе.

Депутат барнаульской гордумы Геннадий Шейда, подводя резюме под сегодняшними событиями, сообщил: "Час назад завершились первые слушания по Генплану Барнаула до 2036 г. В зал на 300 мест пыталось попасть не менее 1000 чел. Участники проголосовали за перенос слушаний как неподготовленных".

Портал Amic.ru ожидает от городской администрации комментария относительно того, как прошли слушания в ДК "Центральный".

Напомним, что проект нового генплана, рассчитанного до 2036 года, делает акцент на развитии Барнаула в ближайшую пятилетку. Перед утверждением документ должен пройти процедуру общественных слушаний, доработки с учетом предложений, поступивших от горожан. Только после этого за проект документа будут голосовать депутаты.

Ранее отмечалось, что проект генерального плана сохраняет планировочную структуру города, а также существующую дорожно-уличную сеть. Среди новаций – пересмотр границ промышленных зон, сокращение объемов жилищного строительства. Также важным вопросом является создание нового полигона ТБО.

В целом, краевую столицу планируется развивать в западном, южном и юго-западном направлениях.