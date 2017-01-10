Фото: ru-ru.facebook.com, vk.com/barneos22
Первые публичные слушания по проекту генерального плана Барнаула, рассчитанного до 2036 года, во вторник, 10 января, обернулись настоящим аншлагом и были признаны несостоявшимися.
Мероприятие, которое состоялось в доме культуры "Центральный", собрало сотни людей. Депутат регионального парламента Владислав Вакаев склонен видеть в наплыве горожан на слушания сенсацию.
"Похоже, сегодня родилась маленькая сенсация. Название ее – пробуждение городского среднего класса. Первые общественные слушания, посвященные обсуждению проекта генплана Барнаула, показали возросшую активность горожан. На них пришло более 1000 человек. Из них от администрации лишь около 200. Зато они получили талоны для голосования. Остальные не сумели зарегистрироваться. И требуют отменить слушания – перенести в более удобное место", – так прокомментировал он ситуацию на своей странице в Facebook.
О проблемах с регистрацией участников слушаний заявил и общественник Анатолий Овчинников, написав следующее: "Публичные слушания хотят начать, не слушая протест граждан и не регистрируя всех желающих".
Продолжая высказываться о процедуре слушаний, Владислав Вакаев заявил, что итогом стало принятие решения о признании их несостоявшимися.
"Противников генплана оказалось подавляющее большинство, а вот сторонники предпочли отмолчаться. Во всяком случае, в ходе голосования путем поднятия рук в зале таковых не оказалось вовсе. Видимо, они просто испугались напора общественности", – добавил депутат АКЗС.
Читайте также: Каждому горожанину по 30 кв. м: рассказываем о новом генплане Барнаула
В контексте произошедшего сегодня народный избранник предполагает, что весьма любопытно слушания по генплану могут пройти и 11 января во Власихе.
Депутат барнаульской гордумы Геннадий Шейда, подводя резюме под сегодняшними событиями, сообщил: "Час назад завершились первые слушания по Генплану Барнаула до 2036 г. В зал на 300 мест пыталось попасть не менее 1000 чел. Участники проголосовали за перенос слушаний как неподготовленных".
Портал Amic.ru ожидает от городской администрации комментария относительно того, как прошли слушания в ДК "Центральный".
Напомним, что проект нового генплана, рассчитанного до 2036 года, делает акцент на развитии Барнаула в ближайшую пятилетку. Перед утверждением документ должен пройти процедуру общественных слушаний, доработки с учетом предложений, поступивших от горожан. Только после этого за проект документа будут голосовать депутаты.
Ранее отмечалось, что проект генерального плана сохраняет планировочную структуру города, а также существующую дорожно-уличную сеть. Среди новаций – пересмотр границ промышленных зон, сокращение объемов жилищного строительства. Также важным вопросом является создание нового полигона ТБО.
В целом, краевую столицу планируется развивать в западном, южном и юго-западном направлениях.
Комментарии
там шумиха из за свалки, которую хотят сделать сделать в районе поселков на юге. в результате коттеджные поселки будут окресностями свалки со всеми последствиями в виде бомжей, запаха и постоянной гари.
Люди не оставайтесь равнодушными!!! Новый полигон ТБО в десятки раз ухудшит экологическую обстановку города!!! Через несколько лет его функционирования вода будет абсолютно НЕ ПРИГОДНА в пищу и для питья, т.к. водозабор находится ниже по течению Оби, а сточные,грунтовые воды попадают именно в нее. Планируется спрессовывание мусора и его "захоронение" в землю и как следствие попадание токсинов и ядов в водозабор г.Барнаула и в Ваши краны. По мимо этого ветра с будущего полигона ТБО дуют именно на город!!!! Плюс может быть когда нибудь построят дорогу "северный обход" и гости нашего города проезжая мимо будут наслаждаться видами и запахами общегородской "помойки" Предлагаю прямо на самой свалке поставить монумент "БАРНАУЛ ГОРНОЗАВОДСКОЙ" Варианты решения этого беспредела, идти на слушание нового ген.плана которые будут до 13.01. в каждом районе города и выражать свое несогласие "загадить" свой родной город!
http://barnaul.org/vlast/public_hearing/publsl_16_1/2016_god/
От каждого зависит наше с Вами будущее, не все измеряется в деньгах !!!!!
Дворец Спорта надо снимать, во избежание.
Хотя могу заранее всем сообщить, что горожане, ежели их таки допустить до голосовалки - забаллотируют вам к чертям все генпланы, какие только можно.
Потому как Генплан - настолько толстый документ, что любой дурак, в том числе и ваш покорный слуга, обязательно найдет, до чего там можно докопаться. Одному арбузы не нравятся, а другому свиные хрящики - всем не угодишь. И голосовать за генплан в целом - нереальная история.
Соболезную властям, но с другой стороны - нате-ка, поешьте нашей ложкой из нашего же котла. Как, блин, крылечко какое согласовать - так подавай вам 100% подписей жильцов, и ни копейкой меньше. Ну, вперёд теперь - добейтесь 100% голосов на общественных слушаниях. Демократия - штука такая, обоюдоострая, хе-хе.
Какая демократия если людей даже внутрь не пустили!!! А привезли автобус с товарищами которые заранее были уже ЗА !!! Вы сами будете пожимать плоды этого "рисунка" "Мусорщики" через пол года помойку там организуют, зачем им соляру жечь они и полевыми дорогами проедут на своих КАМАЗАХ Лучше бы старый полигон реконструировали, если управляющий не может этого сделать так сменить его!!!! Чем загадить ВЕСЬ город
На Южном всегда вода стоит в подвалах и в погребах весной, и в Лебяжке тоже. Там почти везде так! Какой там может быть полигон ТБО, даже если он будет дальше по Змеиногорскому!? Его размоет в первую весну. Участок под строительство полигона находится выше чем все окрестности, значит весной пойдут талые воды оттуда сверху и в почву и вниз на южный , Лебяжку Сибдолину ит.п. Зачем администрация прикрывается, тем что там удобная дорога??? Государство, Власти Алтайского края, Вы что не можете найти нормальный участок, чтобы никому не мешать??!! и Стройте на здоровье там дорогу специальную к тому месту, где Полигон будет безвреден для людей 100% даже в случае форсмажорных обстоятельств!!! И тырьте на здоровье деньги на строительстве этой дороги!!! Неужели ещё не догадались? Чего Вы пристали к нашему городу, тем более к единственной экологически-чистой зоне, более менее, если не считать радиолокационную установку мирового масштаба, которую как раз установило Военное министерство там же около этой военной части. Ну это хотя бы логично - самая высокая точка в районе города, а вот свалку делать в самой высокой точке города, не подалеку от поселков куда весной пойдет вода, ой-ёй-ёй как не логично!!!
Где бы не разместили полигон - везде против будут. Кто захочет жить рядом со свалкой и даже ездить мимо нее? Вот теоритически, убери полигон с космонавтов и начни публичные слушания по поводу размещения полигона. Такой замес будет.
Его ни кто с Космонавтов убирать не будет он будет и там и там хотят весь город загадить еще и перетравить
Да, действительно, я всегда удивляюсь как люди там это терпят, такой кумар стоит на несколько километров!!! А вид - ну просто умопомрачительный в прямом смысле этого слова!
Предлагаю полигон вместо стадиона "Динамо" пусть администрация и контролирует правильность закапывания в землю отходов и скважину для них там сделать
Действительно, Водозабор ниже получается! А грунтовые воды, там в том районе-то будь здоров!! А надеяться, что там всё будет обрабатываться и укладываться и свозиться по высшему уровню - ну хоть бы не смешили!!! а сколько же машин проедет со всего города! Да там от садов ничего не останется все соляркой провоняют, яблочки засохнут раньше чем созреют. Там 50 % этих камазов по выхлопам надо давно списать уже или штрафовать, у нас и этим никто не занимается, весь город провонял едкими черными выхлопами от неисправных автомобилей, дышать нечем Теперь будем ещё и водичку пить такую же как по телевизору показывают в некоторых городах с химикатами и прочими гадостями
Может дешевле на переработку везти ... в Моску.
А правду говорят, что придумали строить не свалки, а мусороперерабатывающие заводы? Или это пока космос, как и горячую воду не отключать?
Вот на Южном и попьем эту водичку, у нас ведь она артезианская, из скважин...Попили нормальную и хватит. А весь город при покупке экологических продуктов у частников(да и не только) будет гадать сколько в них содержится ядов и всякой гадости. Ну и думаю пациентам Детской туберкулезной больнице, которая находится в лесу на Южном, дышать будет просто замечательно, свежий воздух и все прочее...
был я на этих слушаниях. Жесть. Удивляюсь как городом могут управлять такие "профессионалы". Элементарное организовать не смогли.Народ пришел в рабочее время выразить свой протест. А там хаос. Вообщем слов нет. Кто это мероприятие организовывал? Пусть отвечает. Либо расчет на это и был сделан. Опять же подъезжали непонятные автобусы с организованным коллективом. Вообщем жестоко это относительно людей. Как всегда на людей наплевали. Сомневаюсь, что во второй раз кто-то пойдет. Хотя эти слушания считаю состоявшимися, так как тысячи людей придя туда сказали свое "нет" свалке на Змеиногорском.
Удивляюсь как городом могут управлять такие "профессионалы". Элементарное организовать не смогли.Народ пришел в рабочее время выразить свой протест. А там хаос. Вообщем слов нет. Кто это мероприятие организовывал? Источник: © ИА "Амител"
Думаю, на следующие слушания зал будет заполнен заранее часов за 6-7, а потом просто закроют двери на замок и вежливых людей.
Ivan 123 зарегистрированный 10 января 2017 г. 18:19
Хоть бы одно фото этих автлбусов.
Предлагаю полигон вместо стадиона "Динамо"
У себя во дворе организуй помойку.
Я против свалки. Где когда будет новое слушание? Живу в Лебяжке, терплю весенние потопы только потому что воздух там такой, что хочется жить (относительно воздуха в городе). Нельзя допустить свалку на Змеиногорском!
ВНИМАНИЕ!!! НАША ЗАДАЧА 13 ЯНВАРЯ 2017Г. С ПАСПОРТОМ (во ʺДворце культуры г. Барнаулаʺ по ул. Антона Петрова, 146а) В 14:00 ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ (МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ) В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ И НЕ ПОЗВОЛИТЬ УТВЕРДИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА БАРНАУЛА, В КОТОРОМ ЗАПЛАНИРОВАН МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН НА ЗМЕИНОГОРСКОМ ТРАКТЕ. Не оставляйте без внимания! Распространите информацию всем!!!
"10 января в Барнауле состоялось расширенное заседание совета Общественной палаты города. Главным вопросом стало обсуждение проекта Генплана краевого центра до 2036 года. Мероприятие прошло в камерной обстановке: на заседании присутствовали около 10 человек, большая часть из которых имела весьма приблизительное представление о тонкостях урбанистики."
Из другого источника.
Т.е. пока народ митингует, в гор.администрации решили по - тихому решить эту проблему. И позвали ГЛАВНЫХ специалистов в этой области!!!!
И вообще вопрос, а где наши народные избранники и почему они молчат, ведь выдвигали их якобы от народа и для того чтобы представляли интересы местных жителей.
Мне кажется это ихняя прямая обязанность, тем более речь идет о тысячах жителей г. Барнаула
А почему не в лесу слушания организовали, между деревьями? Или просто в поле, координаты указать, широту и долготу