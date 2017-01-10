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Жителя Канска поймали в Бийске с наркотиками в сумке за курение в общественном месте, сообщает пресс-служба Барнаульской транспортной прокуратуры.

Как сообщается, житель Канска приехал в Барнаул для работы на стройке. Но карьере строителя вскоре он предпочел работу наркосбытчика. Из краевой столицы мужчина приехал в Бийск, при себе у него была

сумка с 22 пакетиками наркотиков. Мужчина закурил сигареты на крыльце железнодорожного вокзала. В это время к нему подошли двое полицейских и объяснили, что курение в неустановленном месте запрещено.

За это его доставили в комнату полиции, где нашли наркотики в сумке. В результате курение в неположенном месте обернулось для него уголовным делом. Мужчина находится под стражей.