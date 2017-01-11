Последнее выступление рок-группы "Смысловые галлюцинации" пройдет в ближайшую пятницу, 13 января. Концерт состоится в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге в рамках фестиваля "Старый Новый Рок", пишет ТАСС.

"Наше последнее выступление пройдет на "Старом Новом Роке". Нас пригласили в качестве хедлайнеров", – рассказал изданию бас-гитарист коллектива Николай Ротов. Музыкант отметил, что группа исполнит все "золотые" хиты.

Почти два года назад лидер группы Сергей Бобунец на своей странице в Youtube заявил, что 2016 год станет последним для группы.

Смысловые галлюцинации" – это рок-группа из Екатеринбурга. Музыканты стали известны в 1990-х годах. Самые знаменитые треки – "Вечно молодой", "Зачем топтать мою любовь", "Розовые очки", "Разум когда-нибудь победит" и другие.