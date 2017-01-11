Фото: budennovsk.org
СNN, ссылаясь на анонимных читателей, сообщает, что в руки вновь избранного президента США Дональда Трампа попала информация, что Россия якобы собрала на него компрометирующее досье. Об этом пишет газета "Известия".
Как сообщается, в этом досье есть порочащая информация личного и финансового характера. Разведчики приобщили эту информацию к отчету о вмешательстве России в ход выборов президента США.
Американские спецслужбы сделали специальный доклад о том, как кибератаки российских хакеров повлияли на ход выборов президента США. Но, как и раньше, доказательства этого не приводятся из-за секретности.
Комментарии
Сами всё выложили в СМИ во время предвыборной компании, теперь спирают на Россию. Фееричные ...
Ссылаясь на анонимных читателей... Да уж... Такой информации не поверит даже Калибр.
А еще они называли тебя земляным червяком.(с)
Дерьмопартия никак не может успокоиться после поражения) Теперь вброс от типа "британского" типа "разведчика", причем бывшего. У которого, якобы, были сведения от источников в высших эшелонах власти РФ.
Вот скажите, на кого этот бред рассчитан? Один какой то чужой разведчик от кого то слышал, что русские набрали компромат на Трампа))
Они совсем забыли что есть такое понятие как "доказательства"?
трампоскакуны плохо защищаете папу дональда.
Телеканал утверждает, что журналистам удалось ознакомиться с 35 страницами рапортов, которые легли в основу двухстраничной выжимки, представленной президентам. Никаких деталей о содержащихся в них подозрениях и обвинениях не приводится. При этом, как заявлено в публикации, в документах упоминается о продолжительном обмене информацией между представителями Трампа и посредниками со стороны "российского правительства" во время предвыборной кампании.
В публикации CNN упоминается, что некоторые из упомянутых обвинений были озвучены за неделю до выборов американским журналом Mother Jones, который называет себя независимым некоммерческим источником информации и аналитики. В начале ноября издание утверждало, что ФСБ скомпрометировала Дональда Трампа во время его последнего визита в Москву. В Кремле тогда не стали комментировать эти слухи по существу. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: "Я о таких изданиях слыхом не слыхивал, а уж тем более комментировать не собираюсь". (Цитата по РИА "Новости".)
Сам Трамп в твиттере негодует, называет это фейком и охотой на ведьм.
- гость - 11 января 2017 г. 10:44 клинтонолизун, сливай воду)
у ека одно лизание на уме,поэтому он так несчастен в личной жизни !
Казя, ну тут то он тебя как затронул? Или у тебя все мысли об нём да об нём? БГГГГ))))))))
не... ну а чем должны заниматься наши доблестные чекисты? работают против главного геополитического конкурента. даже если они ставили на трампа, компромат, как один из возможных аргументов при сотрудничестве не помешает. почему же патриотическая публика отрицает очевидно адекватные сегодняшней политике нашего государства действия наших разведчиков?