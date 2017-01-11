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СNN, ссылаясь на анонимных читателей, сообщает, что в руки вновь избранного президента США Дональда Трампа попала информация, что Россия якобы собрала на него компрометирующее досье. Об этом пишет газета "Известия".

Как сообщается, в этом досье есть порочащая информация личного и финансового характера. Разведчики приобщили эту информацию к отчету о вмешательстве России в ход выборов президента США.

Американские спецслужбы сделали специальный доклад о том, как кибератаки российских хакеров повлияли на ход выборов президента США. Но, как и раньше, доказательства этого не приводятся из-за секретности.