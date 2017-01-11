Фото: pixabay.com
Цена сливочного масла в 2016 году поднялась на 20,5%, пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Росстата.
Также значительно подорожали (на 9,5%) и другие молочные продукты. На третьем месте по удорожанию – рыба и морепродукты. Они выросли в цене за прошлый год на 8,6%.
Быстрее среднего темпа росла стоимость круп и алкогольных напитков (по 6,4%). Почти на 6% подорожали в ушедшем году хлебобулочные изделия. Макаронные изделия выросли в цене на 4,5%, подсолнечное масло — на 3,4%, мясо — на 1,6%.
Между тем в Росстате сообщают, что прирост цен на продукты в 2016 году оказался ниже уровня инфляции, составив 4,6% против 5,4.
Комментарии
Росстат, а ты вообще в магазин ходишь?
Называть молоком, то, что продают в наших магазинах - язык не поворачивается...
Это ещё и двух недель нового года не прошло. Сколько там инфляция запланирована? А "молоком и маслом" накормить принудительно депутатов ГД, Путина и Медведева. Пронесёт, может поймут, что люди имеют право на еду, а не помои за свои же деньги, только ещё напихать дерьма надо и тем кто продаёт это и ещё больше тем кто производит помои.
Масло в нчале года стоило 60 р. за пачку, а в конце года стало стоить 86 р. за ту же пачку - это не на 20,5 % подорожание произошло, а почти на 50 % вообще-то.