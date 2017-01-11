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Жители Барнаула в новогодние праздники не экономили воду — всего с 1 по 9 января в городе было поднято свыше 1,3 миллиона кубометров воды.

Что касается 31 декабря, то в этот день барнаульцы были более расточительными, чем годом ранее, израсходовав на 12,2 тысячи кубов воды больше.

Также в Барнаульском водоканале подчеркивают, что предприятие отработало в выходные дни в штатном режиме.

С 31 декабря по 9 января в краевой столице устранили три повреждения на водопроводе, два из которых выявлены на бесхозных сетях.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество повреждений на водопроводных сетях уменьшилось в три раза, на канализационных – больше чем на 30%", – добавляют в компании.