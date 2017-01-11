Фото: markrabbitt.com
Жители Барнаула в новогодние праздники не экономили воду — всего с 1 по 9 января в городе было поднято свыше 1,3 миллиона кубометров воды.
Что касается 31 декабря, то в этот день барнаульцы были более расточительными, чем годом ранее, израсходовав на 12,2 тысячи кубов воды больше.
Также в Барнаульском водоканале подчеркивают, что предприятие отработало в выходные дни в штатном режиме.
С 31 декабря по 9 января в краевой столице устранили три повреждения на водопроводе, два из которых выявлены на бесхозных сетях.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество повреждений на водопроводных сетях уменьшилось в три раза, на канализационных – больше чем на 30%", – добавляют в компании.
Комментарии
барнаульцы были более расточительными, чем годом ранее ---- Может просто домов понастроили новых?
барнаульцы были более расточительными, чем годом ранее ---- Может просто домов понастроили новых?
а может просто дофига коммунальных аварий было и вода реками лилась по дорогам?
И за эти аварии заплатили мы.
нас ваще в городе не было.. не врите все на нас
а как экономить надо было? всем по очереди мыться в одной воде?))
Мы дома были и не лили воду по дорогам, как некоторые.
больше картохи на жарёху мыть пришлось, ибо крабы не всем по карману стали.
Хорошо после бани, особенно первые шесть месяцев.
- гость - 11 января 2017 г. 13:43
Ты с крабами немного ошибся географически, км на 6000.
У нас в основном пельмени и котлеты, а не крабы с макдаками.
макдак то есть
Вообще с Водоканалом надо прокуратуре разбираться.... Перед Новым годом они сократили срок подачи показаний счётчика на четыре дня, никого не оповестив.... После 21 числа - показания не принимали. Расчёт расхода воды провели по своим нормативам, раз в три больше, чем получилось бы по счётчику... Вот вам и большой расход воды.... А теперь если показания счётчика у них не поменяется, то ещё раз за ту-же вод возьмут деньги..... Чего ж так не жить.....