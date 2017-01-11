Фото: gudeg.net

Известную игру Pokemon Go запретили в Китае. Кроме этого приложения в стране также запретили и другие игры, использующие технологию дополненной реальности, до выяснения степени их опасности для страны. Об этом пишет Gazeta.ru.

Власти Китая полагают, что это игровое приложение включает в себя "угрозу безопасности географической информации, а также транспортной и личной безопасности потребителей".

Как уже сообщалось, авторы приложения запретили играть в эту игру за рулем.