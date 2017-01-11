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Власти Барнаула отменили публичные слушания по проекту генплана, назначенные на 11 января в поселке Власиха.
Об этом информирует пресс-центр мэрии. В сообщении отмечается, что слушания, назначенные на 15:00 в селе Власиха, не состоятся.
"Информация о времени и месте проведения публичных слушаний будет доведена до жителей Индустриального района города Барнаула дополнительно. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – также указывают в городской администрации.
Напомним, что накануне в ДК "Центральный" на публичные слушания по проекту нового генерального плана Барнаула, рассчитанного до 2036 года, собрались сотни людей. Зал не смог уместить всех желающих, а по свидетельствам очевидцев, люди активно высказывались против проекта.
В итоге процедуру признали несостоявшейся.
Что будет с проведением слушаний, которые назначены на 12 и 13 января в других районах Барнаула, пока не ясно.
Комментарии
Ну, что чиновнички в тихоря не пролезло, теперь посмотрим чья возьмет.
Проведут втихую раз людям заранее не нравится, что им помойку под носом столичные хапужки с помощью краевых властей хотят устроить. Карлин в доле?
не втихую они в этот раз хотели, щас уже не получиться.
Барнаульцы, весь край с вами! Удачи!!!!
пусть наводят порядок на складе ТБО в Гоньбе!!!
а тот , что был на 10 января назначен в Лебяжке?
Можно в тихую в Крушавеле провести и все, вряд ли столько народу будет
ТБО на горе. Это ж надо было добраться такое предложить!? На горе высокие грунтовые воды, вся помойка в водопровод. Вся вонь на больницы, перинатальный центр и детскую туб больницу. Город вообще полностью накроет вонью, а не только центр по лету. Я уже молчу, что это практически единственная зона отдыха в городе, лыжня, садовые участки, откуда кормится большущая часть населения. Да вас бабулька порвут, как тузик грелку. Въезд в город с ближнего зарубежья, военная танковая часть, дорога стратегического значения, оборонные объекты и пр и тд. Надо еще Сергею Кужугетовичу пожаловаться.
11.01.2017 14:09 - гость -
Признали не состоявшимся из-за того, что не обеспечили нормальную организацию , и были замечены автобусами привезенные "свои люди". Из-за них не смогли присутствовать сами жители этого района.
если свалку сделают мусор будет летать как на космонавтов по змеиногорскому