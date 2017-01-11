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В Челябинске лошадь неожиданно сбросила своего наездника, а затем устремилась в транспортный поток, пишет портал runews24.ru.

Животное выскочило на проезжую часть и чуть не попало под колеса троллейбуса. Столкновения с транспортным средством удалось избежать. Затем лошадь поскакала в поток встречных машин.

Неизвестно, что именно вызвало такое поведение животного. Также нет информации, как утихомирили обезумевшую лошадь.