На сайте Госзакупок появилась информация о проведении конкурса на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по реконструкции Государственного художественного музея Алтайского края. На эти цели из краевого бюджета планируют выделить 6,34 млн рублей.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 20 января, окончательные итоги подведут 10 февраля. По условиям контракта, работы нужно будет завершить в течение 170 дней с момента заключения договора. Кроме того, исполнитель должен предусмотреть замену недоступного или снятого с производства музейного-технологического оборудования, осуществить проверку проектных решений всех разделов на соответствие действующим нормативам и откорректировать разделы согласно измененным архитектурно-планировочным решениям и выполненным работам.

Напомним, что ранее заключенный с компанией "СтройГАЗ" тендер на реконструкцию музея был разорван, и после завершения работ по приведению в порядок документов, вероятнее всего, власти объявят новый конкурс, на строительные работы планируется потратить 85 млн рублей.