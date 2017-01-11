На сайте Госзакупок появилась информация о проведении конкурса на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по реконструкции Государственного художественного музея Алтайского края. На эти цели из краевого бюджета планируют выделить 6,34 млн рублей.
Подать заявки на участие в конкурсе можно до 20 января, окончательные итоги подведут 10 февраля. По условиям контракта, работы нужно будет завершить в течение 170 дней с момента заключения договора. Кроме того, исполнитель должен предусмотреть замену недоступного или снятого с производства музейного-технологического оборудования, осуществить проверку проектных решений всех разделов на соответствие действующим нормативам и откорректировать разделы согласно измененным архитектурно-планировочным решениям и выполненным работам.
Напомним, что ранее заключенный с компанией "СтройГАЗ" тендер на реконструкцию музея был разорван, и после завершения работ по приведению в порядок документов, вероятнее всего, власти объявят новый конкурс, на строительные работы планируется потратить 85 млн рублей.
Комментарии
о проведении конкурса на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по реконструкции Государственного художественного музея
типа так скорректировать документацию, чтобы новое строительство на старом месте выглядело как реконструкция... )
боже, сколько можно строить! торговый центр за полгода возвели бы уже
обалдеть!! 6,5 млн - за СМЕТУ!!!
"выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по реконструкции" , так что 6,5 ляма это только проект
11.01.2017 16:24 - гость - _____________________ Вы со сметами не общались просто, это еще не предел. Но почему старый проект то не использовать?? Какое музейное технологическое оборудование за 5 лет перестали выпускать и устарело? Что так изменилось в СНИПАх за эти же 5 лет, что надо проверять на соответствие действующим нормам? Тогда надо предъявлять иск предыдущей проектной организации.
да ничаво. Тока хотят навариться. Ваще то заказчику стоило бы яйки в тисы зажать и дверью хлопнуть. Да а игде у нас то око гасударево. Или ужо сыт и пьян и девки запряжены. Ведьэто чистейшей вады разбазаривание госсердств. У нас любят писать што в жидапиндосии мол перваначальная стоимость Ф-35 такая. А чичас на парядок вырасла. А у нас чем атличаится ситуяция. Вначали строительство стоило столько. Даже не закончив строительство музея речь заходит о реканструкции. Значится хтой-то малой серой мышкой праполз и пагрыз иго буджет. Ату иго ату.
11.01.2017 16:59 Пузырек Это же бюджетное общественное здание, тут не СНиП или СП рулят, тут хотелки заказчика и соответствие/несоответствие нынешним нормам. Ну и главное, тут сметы. Прошлые сметы были откровенное г..., да еще и не в полном объеме, поэтому смею предположить прошлой проектной организации все деньги и не выплатили, ибо те сметы были на коленке составлены. Ну а так, вменяемая сумма для коректировски СД и РД