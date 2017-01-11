Заместителем прокурора края Александром Фоминым согласовано проведение внеплановой выездной проверки в связи с дорожно-транспортным происшествие м, которое произошло вечером 4 января на трассе Барнаул – Бийск, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, на 235-м км автодороги Р-256 "Чуйский тракт" столкнулись автобусы ЛАЗ и Higer, грузовая "Газель" и легковой автомобиль AUDI Q7. В дорожно-транспортном происшествии три человека погибли, 29 получили телесные повреждения различной степени тяжести, в их числе двое несовершеннолетних. После трагедии губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал провести в регионе внеплановую проверку автоперевозчиков, чьи автобусы попали в ДТП.

"Должностными лицами межрегионального управления будет дана оценка соблюдению перевозчиком, осуществляющим на основании лицензии регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугороднем сообщении, обязательных норм законодательства о лицензировании и безопасности дорожного движения. Проверке подлежат как соответствие установленным требованиям эксплуатируемых предпринимателем транспортных средств, так и вопросы надлежащей организации работы водителей, обеспечивающие безопасность дорожного движения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты проверки находятся на контроле прокуратуры края и Межрегионального управления.

Ранее стало известно, что 14 человек, пострадавших в ДТП, находятся в больнице. Их состояние характеризуется как стабильное.