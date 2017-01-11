Фото: svopi.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у действующего президента США Барака Обамы и его администрации есть девять дней, чтобы разрушить мир. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Она вспомнила, что Бог создал мир за семь дней, и заметила, что у Обамы есть девять дней, чтобы его разрушить. Также она назвала действия администрации Обамы "бессмысленными и вредоносными".
Напомним, инаугурация избранного президента Дональда Трампа пройдет 20 января.
Комментарии
Проказница. Все буянит. . При Обаме доллар к рублю вырос в два раза, а при Путине рубль к доллару упал в два раза. Яснее не скажешь. Так кто разрушает? Эх Маха, иди "Калинку" танцуй, у тебя это лучше получается
у них псаки у нас захарова
не плачь, Маша, я здесь не плачь, солнце взойдёт
Правильно сказала, остра на высказывания. хорошо образована и выглядит прекрасно. Пока у нас такие Маши есть, Россия будет славной страной.
Поклонская хоть со своим бредом замолчала, и эта когда нибудь замолчит.
Лучше бы мария вот это прокомментировала:
Доклад отдела разведки, 2016/134, 18 октября 2016, с. 30: 2. Что касается содержания разговоров, то помощник СЕЧИНа сообщил, что президент «Роснефти» настолько заинтересован в снятии западных личных и корпоративных санкций, наложенных на компанию, что он предложил помощникам ПЕЙДЖа/ТРАМПа в обмен брокеридж на 19 процентов (приватизированного) пакета акций в Роснефти. ПЕЙДЖ выразил интерес и подтвердил, что если ТРАМП будет избран президентом США, то тогда антироссийские санкции будут сняты.
https://www.documentcloud.org/docum
*ссылка обрезалась https://www.documentcloud.org/documents/3259984-Trump-Intelligence-Allegations.html
Гонец, Сечин мыслит по путински. Это у нас что путин захочет то и будет. А в США 2/3 конгресса могут любое решение Трампа заблокировать.