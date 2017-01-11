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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нынешний гимн России необходимо сократить до трех куплетов и припева, сообщает ТАСС.

По мнению политика, петь шесть куплетов слишком долго. Он предложил оставить три куплета и припев в качестве четвертого куплета.

Кроме этого, по его мнению, нужно изменить текст самого гимна. Политик отметил, что "гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна". В настоящем тексте гимна "ни слова не сказано про страну".

Государственный гимн Российской Федерации является одним из главных официальных государственных символов страны, наряду с флагом и гербом. Музыка и основа текста были позаимствованы из гимна Советского Союза, мелодию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.